Mistrovství superbiků 2025

Tak jako každý rok policisté dohlíželi na hladký průběh v souvislosti s konáním mezinárodních motocyklových závodů „Mistrovství světa superbiků 2025.“ Sportovní události na mosteckém autodromu se zúčastnilo odhadem 55 100 diváků a 18 tisíc motorových vozidel. Do bezpečnostního opatření, které bylo započato už ve čtvrtek, se zapojilo několik desítek policistů včetně těch ze speciální pořádkové jednotky. Na pomoc přijeli i kolegové ze sousední země a byly posílené hlídky městských strážníků. Společnými silami zajišťovali bezpečnost návštěvníků a dohlíželi na veřejný pořádek v samotném areálu autodromu. V nedalekém stanovém kempu a přilehlých restauračních zařízení hlídky kontrolovaly možné páchání trestné činnosti, zejména pak té majetkové. Nedílnou součástí opatření byl dohled dopravních policistů nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v okolí závodiště. Během opatření nedošlo k žádnému narušení veřejného pořádku ani k jiné mimořádné události. I přesto se našli tací, které zákon porušili. V sobotu se policisté zabývali odcizenou elektrokoloběžkou za 12 tisíc korun. Ta byla odložena v autocampu na Matyldě. Lapka daleko nedojel. Dopravní policisté v ulici Slovenského národního povstání narazili na 34letého muže, který se na odcizené koloběžce proháněl. Prý ji měl půjčenou. Tato informace ovšem neseděla, protože koloběžka byla registrována právě v sousedním Německu. Koloběžka se brzy vrátila majiteli. Mostečan si pro změnu převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu krádeže. Tím si zadělal na další problém. V minulé době byl už několikrát za majetkovou trestnou činnost soudy potrestán. Z výkonu trestu se vrátil teprve před třemi měsíci. Teď mu hrozí další až tříletý pobyt ve vězení.

Strážci zákona zadrželi i řidiče, kterého v odpoledních hodinách kontrolovali u vjezdu do zázemí autodromu. Motorista ve škodovce jel prý pro svou přítelkyni. Do přístroje policistům ovšem nadýchal 2,2 promile a směr cesty se rázem změnil, a to do cely. Řidič si převzal sdělení podezření ze spáchání ohrožení pod vlivem návykové látky. Za to mu hrozí až roční trest. Jiné uniformované hlídce se podařilo v campu na Matyldě vypátrat také jednu osobu, která už měla nastoupit do výkonu trestu odnětí svobody.

19. května 2025

