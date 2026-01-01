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Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Mistrovství České republiky speciálních pořádkových jednotek s mezinárodní účastí

Policisté změří své síly v nejrůznějších disciplínách. 

Ve dnech od 11. do 12. 6. 2026 bude v Jihomoravském kraji probíhat 11. ročník Policejního mistrovství České republiky speciálních pořádkových jednotek s mezinárodní účastí. Mistrovství pořádá Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, ve spolupráci se Sportovním klubem policie Kometa Brno a Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy. Hlavním partnerem akce je skupina ČEZ.

V letošním roce své síly změří policisté z Krajských ředitelství policie z Hlavního města Prahy, z Moravskoslezského kraje, z Ústeckého kraje a z Plzeňského kraje. Ze zahraničních účastníků jsou to příslušníci pořádkové jednotky z polských Katowic, kolegové z Pohotovostní motorizované jednotky z Bratislavy, USK Norimberk z Německa a kolegové ze SIG Linz z Rakouska.

Policisté budou soutěžit ve vytrvalostních, silových i střeleckých disciplínách, které napodobují reálný výkon služby. Nedílnou součástí a běžnou dovedností policistů je i ošetření zraněných osob, které jistě nebude v disciplínách také chybět. Divácky atraktivní a věčné pro fotografy či kameramany bude zejména tažení tramvaje na náměstí Svobody. To bude na programu v pátek od deseti hodin.

por. Andrea Cejnková, 3. června 2026

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