Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Mistrovství České republiky speciálních pořádkových jednotek s mezinárodní účastí
Policisté změří své síly v nejrůznějších disciplínách.
Ve dnech od 11. do 12. 6. 2026 bude v Jihomoravském kraji probíhat 11. ročník Policejního mistrovství České republiky speciálních pořádkových jednotek s mezinárodní účastí. Mistrovství pořádá Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, ve spolupráci se Sportovním klubem policie Kometa Brno a Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy. Hlavním partnerem akce je skupina ČEZ.
V letošním roce své síly změří policisté z Krajských ředitelství policie z Hlavního města Prahy, z Moravskoslezského kraje, z Ústeckého kraje a z Plzeňského kraje. Ze zahraničních účastníků jsou to příslušníci pořádkové jednotky z polských Katowic, kolegové z Pohotovostní motorizované jednotky z Bratislavy, USK Norimberk z Německa a kolegové ze SIG Linz z Rakouska.
Policisté budou soutěžit ve vytrvalostních, silových i střeleckých disciplínách, které napodobují reálný výkon služby. Nedílnou součástí a běžnou dovedností policistů je i ošetření zraněných osob, které jistě nebude v disciplínách také chybět. Divácky atraktivní a věčné pro fotografy či kameramany bude zejména tažení tramvaje na náměstí Svobody. To bude na programu v pátek od deseti hodin.
por. Andrea Cejnková, 3. června 2026