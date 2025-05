Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Místo zisku oči pro pláč

Karviná - žena "proinvestovala" téměř jeden milion korun

řízení ve věci podvodu. Oznamovatelka uvedla, že reagovala na reklamu na internetu s „tváří“ známého politika“, která slibovala velký finanční zisk při investování. Vyplnila formulář a poté byla telefonicky oslovena neznámým mužem. Měl ji vytvořit klientský účet k aplikaci pro investování, k čemuž žena poskytla své osobní údaje a vytvořila si heslo. Pro aktivaci účtu byla vyzvána k zaplacení 2 500 korun, což učinila.

Poté se jí měl ozvat „bankéř“. Na jeho žádost mu poskytla další údaje, a to k bankovním účtům a také číslo svého občanského průkazu. „Bankéř“ ji vyzval ke sjednání úvěru ve výši 150 000 korun v zahraniční bance. Ale pro čerpání tohoto úvěru měla na účet převést 6 000 euro. Také jím byla upozorněna, že její banka jí bude pro ověření tak vysokého převodu kontaktovat a má tedy říct, že platbu posílá rodinnému známému. Žena ovšem dostala strach, a když jí z její banky kontaktovali, vylíčila pravdivě celou záležitost. Byla upozorněna, že se zřejmě stala obětí podvody, aby tedy zablokovala bankovní účty, což žena učinila. Také se obrátila na policii a podala trestní oznámení s tím, že jí byla způsobena škoda 2 500 korun na vstupním poplatku.

Příběh ovšem nemá relativně šťastný konec. Neuplynul ani měsíc a ženě telefonoval jiný muž, který se představil jako Tomáš a slíbil, že dá do pořádku její úvěr z předchozího již oznámeného skutku. Přesvědčil ji, že o peníze nepřijde, a navíc může zase investovat. K tomu účelu ji pomohl nainstalovat aplikaci k investičnímu portálu. Několik dnů pak žena na základě Tomášových telefonických instrukcí sledovala pohyb na investičním účtu. Všechny ztráty, ale hlavně zisky. Tím měl poškozenou přesvědčit k investování nejprve 26 000 korun a posléze 800 000 korun. Při poslední převodu, který byl v zahraniční měně na účet zahraniční banky, byla ubezpečena, že do tří dnů jí budou peníze s přiměřeným ziskem zaslány na její účet.

Ovšem místo zúročených peněz jí přišel e-mail s výzvou, ve které byla žádána o zaplacení 11 000 USD potřebných pro převod na její účet. Jelikož již tolika penězi nedisponovala, obrátila se na Tomáše. Ten jí nabídl, že chybějící finance doplatí společnost, u které investuje, o čemž ji přesvědčil dokladem o provedené transakci, který byl zaslán na její e-mail. Žena pak doplatila do požadované částky.

Následující den byla telefonicky ubezpečena „pracovníkem finančního oddělení“, že požadovaná kauce byla přijata a během dvou, tří dnů může očekávat zaslání svých peněz. Jelikož peníze „nepřicházely“, žena telefonovala Tomášovi. Nejprve byla ubezpečována, že peníze určitě přijdou, ovšem pak se mobil odmlčel …

Poškozená se tedy nejprve obrátila na svou banku, kde jí bylo sděleno, že peníze již byly převedeny a platby nejdou zastavit. Poté znovu podala trestní oznámení s tím, že jí byla způsobena škoda téměř jeden milion korun.

Znovu nabádáme k opatrnosti nejen při e-mailové komunikaci, ale ve virtuálním prostředí vůbec. Zvažte prosím, zda nabízené finanční zhodnocení je reálné. Nepodléhejte fiktivním doporučení celebrit, falešným novinovým článkům a už vůbec ne slibům zaručených investic bez rizika. Pokud již hodláte zhodnotit své peníze, zvolte pouze ověřené a renomované investiční společnosti.

Nikdy nesdělujte neznámým osobám své osobní údaje či přístupové kódy k účtům, neposkytujte vzdálený přístup k vašemu počítači. Pokud údaje o svém bankovním účtu pod vlivem manipulace poskytnete, ihned kontaktujte svou banku případně policii.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

21. 5. 2025

