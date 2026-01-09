Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Místo zisku dluhy
Muž z Rychnovska přišel o více než milion korun.
Poškozený v listopadu loňského roku zareagoval na nabídku investování zveřejněnou na platformě pro sdílení videí. Následně ho kontaktoval muž, který ho přesvědčil k zaplacení vstupní investice ve výši necelých šesti tisíc korun. Na základě pokynů si poškozený ze zaslaného odkazu stáhl obchodní platformu, na které sledoval své investice a jejich údajné zhodnocení.
„Poradce“ ho později přiměl k dalším, podstatně vyšším investicím, tentokrát do zlata. Jelikož vlastní finanční prostředky poškozenému již nestačily, rozhodl se zažádat o úvěry ve výši necelého milionu korun. Tyto finanční prostředky pak v několika platbách zaslal na zahraniční účet.
Že se stal obětí podvodu, 58letému muži došlo ve chvíli, když požádal o vyplacení části investovaných financí. Tomu totiž mělo předcházet uhrazení částky 50.000 eur. Na to poškozený nereagoval a celou událost policistům oznámil. Rychnovští kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu. V případě pravomocného odsouzení hrozí dosud neznámému pachateli trest odnětí svobody až na 8 let.
Tento případ je dalším varováním!!! Neprověřené nabídky na internetu mohou vést nejen ke ztrátě úspor, ale i k vysokým dluhům. Nikdy neposílejte peníze neznámým osobám! Při investování buďte maximálně obezřetní!
por. Mgr. Andrea Muzikantová