Místo zhodnocení financí přišli muži o úspory

Karviná - na přelomu loňského a letošního roku se na policii obrátili dva muži s oznámením, že se stali obětí podvodu.

Nezávisle na sobě pod příslibem vysokého zhodnocení financí oba zaslali v několika platbách na různé účty téměř tři miliony korun.

Koncem roku se na policisty obrátil muž, který v září loňského roku reagoval na inzerci umístěnou na internetových stránkách. Slibovala výhodné investice do zlata a kryptoměny. Poté, co projevil zájem, byl osloven mužem, který se představil jako Tomáš B., a vydával se za zástupce existující obchodní společnosti. Přesvědčivými hovory si získal jeho důvěru a vzbudil v něm dojem, že se opravdu jedná o erudovaného člověka, který se zabývá investicemi. Po prvních transakcích obdržel poškozený muž e-mailem smlouvu o poskytování finančních služeb, pojistnou smlouvu a všeobecné obchodní podmínky, všechny s hlavičkou společnosti. Formuláře podle pokynů vyplnil, tedy uvedl své osobní údaje, podepsal a e-mailem zaslal svému „finančnímu poradci“ Tomášovi.

Muž nadále pokračoval v zasílání peněz na různé účty, přesto, že některé transakce byly bankami vráceny pro chyby v číslech účtů. Od investování jej neodradilo ani upozornění jeho banky, že jeden z účtů je vedený jako podvodný. Dotazník k dané transakci zaslaný bankou vyplnil dle instrukcí „finančního poradce“, kterému v té době bezmezně důvěřoval.

Ovšem když projevil zájem o vyplacení zisku, byl vyzván k zaslání dalších peněz nutných k „odblokování“ a legalizování investic, což v několika platbách také provedl. Poslední platbu, kterou měl zaslat znovu z důvodu chyby v čísle účtu, již odmítl. Tím komunikace s Tomášem skončila.

V období od září do začátku prosince loňského roku zaslal muž na různé účty celkem více než milion šest set tisíc korun. Jelikož poškozený neobdržel slibovaný zisk ani mu peníze nebyly vráceny, obrátil se na policii.

Obdobný scénář měl také druhý případ, oznámený poškozeným mužem začátkem letošního ledna. Také on reagoval na nabídku zhodnocení financí umístěnou na sociálních sítích. Následně byl kontaktován několika lidmi údajné společnosti, a ti ho postupně přiměli k několika převodům. Od loňského srpna do začátku prosince tak „investoval“ více než milion korun. Ovšem když požadoval vyplacení výnosu, nebylo mu vyhověno. Také tento muž se obrátil na policii.

V obou případech policisté 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Karviná zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu, kterých se dopustil neznámý pachatel či pachatelé. Za toto protiprávní jednání hrozí trest odnětí svobody až na osm let.

Policie opětovně apeluje na veřejnost k maximální opatrnosti ve virtuálním prostředí. Nevěřte lákavým nabídkám získání výhry či zhodnocení financí. Může se jednat o promyšlený podvod s jediným cílem. Získat vaše peníze.

Nikdy neposkytujte své osobní či přihlašovací údaje, hesla k účtům či platebním kartám jiným osobám, nepotvrzujte podezřelé odchozí platby. Především neumožňujte cizím osobám vzdálený přístup ke svému počítači, telefonu či obdobnému zařízení.

Pokud máte sebemenší podezření, že by se mohlo jednat o podvod, okamžitě přerušte komunikaci a kontaktujte svou banku nebo osobního bankéře. Doporučujeme také varování banky o možném podvodu důvěřovat a případně si ho ověřit, např. osobním kontaktem na pobočce peněžního ústavu.

por. Mgr. Daniela Vlčková

oddělení tisku

14. 1. 2025

