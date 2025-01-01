Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Místo zhodnocení financí přišla o úspory a zadlužila se
Na různé účty zaslala žena z Karvinska téměř dva miliony korun.
Začátkem prosince se na policii obrátila seniorka z Karvinska s oznámením, že se stala obětí podvodu. Pod příslibem vysokého zhodnocení financí zaslala v několika platbách na různé účty téměř dva miliony korun.
Začátkem června reagovala na inzerci umístěnou na internetových stránkách. Pod záštitou tváře známého politika slibovala výhodné investice. Žena se přes odkaz registrovala a během několika minut jí přišel, jak sama uvedla, uvítací e-mail s odkazem na platformu investiční společnosti a heslo. Zde pak probíhaly všechny takzvané obchody, které nabízely prodej zlata, stříbra, nafty, plynu, kukuřice a jiných komodit. Po celou dobu komunikovala s jistým panem Danielem, se kterým se o investicích radila.
V jedenácti platbách na různé účty žena postupně zaslala téměř 1,9 milionů korun, přičemž zhruba na polovinu investic si vypůjčila.
Karvinští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu podvodu, kterého se dopustil neznámý pachatel či pachatelé. Za toto protiprávní jednání hrozí trest odnětí svobody až na osm let.
Policie opětovně apeluje na veřejnost k maximální opatrnosti ve virtuálním prostředí. Nevěřte lákavým nabídkám zhodnocení financí, i když jsou zaštítěny známou a pro vás důvěryhodnou tváří. Podvodná videa, na kterých politici či jiné známé osobnosti propagují investiční příležitosti, se na sociálních sítích objevují opakovaně. Může se jednat o promyšlený podvod s jediným cílem. Získat vaše peníze.
por. Mgr. Daniela Vlčková
oddělení tisku, 15. 12. 2025