Místo staveb hazard
Stavař z Litoměřicka měl klientům způsobit milionové škody, kdy peníze utrácel za hazard.
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality v Litoměřicích v uplynulých dnech řešili rozsáhlý případ podvodů a zpronevěry, kterých se měl od srpna loňského roku dopustit muž podnikající ve stavebnictví. Tento muž měl vylákat od svých klientů miliony korun na stavební práce, které následně nedokončil nebo vůbec nezahájil. Většinu peněz měl použít na hazardní hry a splácení dluhů.
Jedním z případů je smlouva se Společenstvím vlastníků jednotek na rekonstrukci střechy a zateplení bytového domu. Obviněný měl převzít zálohu několik set tisíc korun, provedl pouze částečné postavení lešení a práce měl opakovaně odkládat. Nakonec zakázku neměl vůbec dokončit a peníze využil na hazard.
Další poškozenou byla žena, která mu rovněž poslala několik set tisíc korun z dotačního programu „Oprav dům po babičce“ na výměnu oken a zateplení domu. Část peněz měl muž použít na okna a vyřízení dotace, zbytek však údajně měl prohrát nebo použít na splácení dluhů. Škoda pse vyšplhala na zhruba půl milionu korun.
Kriminalisté řeší také ve spojení s tímto mužem případ výstavby rodinného domu, na který měl muž postupně převzít několik milionů korun. Stavbu však měl dokončit jen částečně a práce následně měl zastavit s tím, že nemá finance na materiál a pracovníky. Muž měl peníze použít na jiné účely, především hazard. Škoda měla být zatím vyčíslena nejméně na milion korun.
Další skutky se týkají menších podvodů. Od jedné ženy měl vylákat několik tisíc korun na údajnou revizi elektroinstalace, od dalších lidí měl získat stovky tisíc korun pod záminkou výhodného nákupu pozemků nebo dodání stavebního materiálu. Peníze ale neměl nevrátit a slíbené služby ani materiál nezajistil.
Dosud zjištěná škoda, měla být jednáním tohoto muže vyčíslena na zhruba 3 milióny korun.
Muž, který si byl vědom svých prohřešku, se ke všemu před kriminalisty přibližně měsíc skrýval a bylo po něm vyhlášeno celostátní pátrání. Kriminalistům se ho nakonec podařilo vypátrat a obvinili ho z podvodu a zpronevěry. V případě prokázání viny mu hrozí až osm let vězení.
13. 05. 2026
nprap. David Novák
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje