Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Místo společného života s veteránem přišla o všechno a zadlužila se
Až policisté při výslechu ženu upozornili, že naletěla na známý podvod s využitím legendy „americký voják“.
Nejprve jako v pohádce spějící ke šťastnému konci a později spíše jako ve zlém snu si zřejmě připadala dnes již 60letá žena z Chomutovska, která rozšířila řady obětí podvodu založeného na příběhu „amerického vojáka“.
Vše začalo už před šesti lety, kdy žena přes sociální síť ve skupině určené k seznamování zareagovala na inzerát v angličtině, který zveřejnil někdo, kdo se vydával za amerického vojáka a uváděl, že hledá ženu na dopisování. Na jeho profilu byla umístěna i fotografie muže v uniformě amerického vojáka. Dotyčná mu s pomocí překladače napsala, že by si s ním chtěla dopisovat a on ihned reagoval.
Jak to při těchto podvodech bývá, vytvořil si legendu s cílem ženu zaujmout, získat její city a hlavně ji připravit o maximum peněz. Psal jí, že je Američan, vdovec a nyní je na misi v Pákistánu. Také má syna, který žije a studuje v USA vysokou školu. Přibližně měsíc ženu „zpracovával“ a vyznával jí city, než jí napsal, že by chtěl žít s ní v České republice. Posílal jí zamilované zprávy a ona mu odepisovala, že by s ním také ráda žila. V této době ji požádal, zda by nepřijala platbu v hotovosti ve výši 700 tisíc dolarů s tím, že by se jednalo o peníze na jejich budoucí společný život. Zároveň měly být peníze použity na cestu „vojáka“ z Pákistánu do Česka. Žena peníze odmítla s tím, že žádné jeho peníze nechce, protože sama peníze má. On však i přes její nesouhlas podle svého tvrzení peníze poslal na její adresu a žádal ji o jejich převzetí. Pak jí přišla zpráva od údajné přepravní služby, kde bylo uvedeno, že jí bude doručen balíček a že musí v souvislosti s převzetím zásilky zaplatit 3 tisíce euro. Ona tedy zašla do své banky, odkud zaslala požadovanou sumu na zahraniční bankovní účet. Následně ještě svému „milému“ na jeho pokyn odeslala screen potvrzení o provedené platbě. Tato platba byla však bohužel teprve začátek. Asi za dva týdny přišla ženě od „kurýra“ další zpráva s požadavkem na uhrazení platby ve výši 2 tisíce euro a dotyčná opět částku odeslala na zahraniční účet. Výzvy k zaslání dalších peněz se opakovaly a žena bohužel po nátlaku ze strany „svého vojáka“ a později i jeho „syna“ vždy udělala, co žádal, a posílala částky v řádech tisíců eur na různé zahraniční bankovní účty. Poté, co jí vlastní prostředky došly, brala si opakovaně úvěry v celkové výši přesahující 700 tisíc korun, aby vojáka z mise „vykoupila“. Když se ho ptala, proč musí posílat tolik peněz, přesvědčil ji, že „propuštění z mise“ prostě tolik peněz stojí a že jí to později vrátí. Na jeho požadavek mu dokonce poslala i foto svého občanského průkazu a platební karty a také mu koupila a poslala do Nigérie (podle svého tvrzení byl totiž údajně přemístěn do Afriky, protože nebyl schopen dokončit úhrady) nový mobilní telefon.
Poškozená tímto způsobem do současné doby přišla o více než milion korun a kdyby ji sami policisté nepředvolali k výslechu kvůli ověření informace o „podezřelé“ platbě, zřejmě by nadále peníze „svému příteli“ posílala, neboť si nechtěla připustit, že by šlo o podvod.
Abyste se nestali obětí popsaných podvodů, vždy zvažujte, zda a do jaké míry se přátelit s někým, koho jste v životě neviděli a seznámili jste se například prostřednictvím internetové seznamky nebo sociální sítě. Pokud s někým takovým komunikujete, buďte obezřetní, zvláště když se vydává za někoho ze zahraničí a slibuje vážný vztah. Mějte na paměti, že neznámý dokáže potencionální oběť „zpracovávat“ týdny i měsíce, předstírá intenzivní zájem o ni a nakonec přichází s požadavkem na zaslání peněz, což je ve skutečnosti od počátku jeho jediným cílem.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
13. listopadu 2025