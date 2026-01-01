Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Místo požáru v průmyslovém areálu už policisté střežit nebudou
Prověřování příčiny vzniku požáru zabere několik měsíců.
Během dneška proběhly koordinační schůzky za účasti všech zainteresovaných stran, které jsou s požárem spojené. Výsledkem je rozhodnutí o předání torza 34. budovy jejímu majiteli.
Policisté budou okolí objektu střežit až do úterního rána. Torzo budovy je oplocené a vzhledem ke stále hrozícímu nebezpečí jeho zřícení do něj bude nadále zakázán vstup. Policisté budou dodržování zákazu v nepravidelných intervalech kontrolovat. Pokud by se někdo neoprávněně dostal dovnitř, budou tento přestupek řešit v souladu se zákonem.
Nadále probíhá prověřování příčiny vzniku požáru, které mají v rukou zlínští kriminalisté. V této souvislosti ohledali místo činu, vyslýchají svědky a dál pracují na získávání veškerých dostupných informací, které by mohly vést k ustanovení příčiny vzniku požáru. Potřebné bude vyžádat také několik znaleckých posudků z různých odvětví. Vzhledem k rozsahu požáru předpokládáme, že prověřování jeho vzniku potrvá několik měsíců. Z důvodu nutnosti shromáždění a ověření všech nezbytných podkladů nelze tento proces nijak urychlit. Jakmile to bude možné, poskytneme k tématu další informace.
27. července 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková