Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Místo pokladu miny
Z obce na Chrudimsku si pyrotechnik odvezl celkem 39 kusů.
V obci Kladno na Chrudimsku při výkopových pracích narazili dělníci na starou munici. Hned zalarmovali místní policisty, kteří až do příjezdu pyrotechnika místo střežili. Jelikož bylo pravděpodobné, že na místě toho bude víc, pyrotechnik se dal do práce. Nakonec bylo v místě nalezeno celkem 33 dělostřeleckých min a 6 dělostřeleckých granátů. Pyrotechnik vše zajistil a odvezl k likvidaci.
22. srpna 2025
por. Mgr. Dita Holečková