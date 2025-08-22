Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Místo pokladu miny

Z obce na Chrudimsku si pyrotechnik odvezl celkem 39 kusů. 

V obci Kladno na Chrudimsku při výkopových pracích narazili dělníci na starou munici. Hned zalarmovali místní policisty, kteří až do příjezdu pyrotechnika místo střežili. Jelikož bylo pravděpodobné, že na místě toho bude víc, pyrotechnik se dal do práce. Nakonec bylo v místě nalezeno celkem 33 dělostřeleckých min a 6 dělostřeleckých granátů. Pyrotechnik vše zajistil a odvezl k likvidaci. 

22. srpna 2025
por. Mgr. Dita Holečková 

Odkazy do noveho okna

foto PČR 1

foto PČR 1 

Detailní náhled

foto PČR 2

foto PČR 2 

Detailní náhled

foto PČR 3

foto PČR 3 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 