Místo pobytu ve vězení, dál páchal trestnou činnost

TEPLICKO - Neunikl však oku všímavých pátračů.

Do výkonu trestu odnětí svobody měl nastoupit 43letý muž z Teplic. Neučinil tak, a navíc páchal dál trestnou činnost. Jiný by se třeba před svým nástupem ukrýval, on však neoprávněně užíval vozidlo své známé, na které umístil kradené značky. S takto maskovaným vozidlem pak tankoval a bez zaplacení ujížděl od benzinek, nejen v Teplicích, ale i v ústeckém okresu. Toto vozidlo navíc řídil, ačkoliv má soudně uložený zákaz řízení všech motorových vozidel. Klec spadla v Duchcově, kdy policejní pátrači projížděli kolem odstavného místa, kde si všimli zaparkovaného vozidla a u něj osoby, která odpovídala popisu hledaného muže. Zastavili u něj a následnou kontrolou vyšlo najevo, že se opravdu jedná o hledaného, který měl nastoupit do vězení. Následně tedy putoval do věznice a nadále s ním bude probíhat trestní řízení, kdy je podezřelý z přečinů maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a také z neoprávněného užívání cizí věci.

24. ledna 2025

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

