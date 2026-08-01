Místo nástupu trestu útěk
2O let je společný účet za ty nejzávažnější sexuální trestné činy.
Soud v Ústí nad Labem v loňském roce odsoudil dvojici seniorů například za znásilnění, výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií, soulož mezi příbuznými, zneužití dítěte k výrobě pornografie, ale také za výrobu i jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Své zvrhlé skutky prováděli několik let a pořízený obsah poskytovali dalším osobám.
Po obdržení výzvy k nástupu trestu odnětí svobody dvojice uprchla z ČR a místo pobytu ve vězení se rozhodla cestovat.
V únoru 2026 vydal soud na oba Evropský zatýkací rozkaz a o několik měsíců později také Mezinárodní zatýkací rozkaz. Na konci května se tak plně rozběhlo mezinárodní pátrání se zapojením Interpolu Praha, který je součástí Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci.
Zásadním vodítkem byl záznam o odletu dvojice ze Švýcarska do Gruzie a zjištění, že k vycestování do další země již nedošlo.
Spolupráce českých a gruzínských policistů se stále posiluje a pomáhá i v případech pátrání po uprchlících. Stejně tak tomu bylo i v tomto případě, kdy se do rychlého vypátrání a zadržení uprchlíků zapojil nejen Interpol Tbilisi, ale také gruzínský policejní přidělenec na velvyslanectví v Praze.
Na konci května intenzivní pátrání začalo, a v půlce června již byla dvojice ve vazbě. Po nezbytných právních procedurách byla dvojice tento týden eskortována Air Marshaly cizinecké policie a policisty z Interpolu Praha zpět do České republiky a dále do nejbližší věznice.
Jen v tomto týdnu se díky fungující mezinárodní policejní spolupráci na evropské i světové úrovni podařilo předat spravedlnosti u nás a v zahraničí sedm osob.
kpt. David Schön
1. srpna 2026