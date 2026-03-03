Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Místo na přespání dobře nezvolil
Na okně způsobil škodu za téměř 50 000 korun.
Strakoničtí policisté prověřovali vloupání do budovy sloužící pro veřejnost v obci Cehnice ze dne 23. února 2026. Pachatel v noční době, mimo provozní dobu, násilím překonal okno a vnikl dovnitř budovy, kde přespal. Na poškození způsobil škodu v celkové výši 44 500 korun. Policisté na základě zjištěných poznatků a zajištěných stop na místě činu zahájili úkony trestního řízení proti 35letému muži ze Strakonicka ve věci podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
3. března 2026