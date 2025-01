Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Místo lásky jí slíbil smrt

Pražští kriminalisté objasnili trestnou činnost muže, který své city k přítelkyni projevoval velmi krutým způsobem.

Na linku tísňového volání jsme na konci října minulého roku obdrželi oznámení o požáru v jednom z bytových domů v Praze 7. Událost oznámila žena, která se uvnitř bytu nacházela, přičemž jej nemohla opustit, protože v plamenech byly vstupní dveře jejího bytu. Hasiči však naštěstí díky rychlému zásahu zabránili šíření požáru a ženu zachránili. Na místě pak vyšetřovatel požáru zjistil, že vstupní dveře byly úmyslně zapáleny poté, co je někdo polil hořlavou látkou. Obyvatelka bytu policistům sdělila, že z tohoto činu podezírá svého přítele. Kromě výhrůžných zpráv, kde jí zaslal fotografii vstupních dveří daného bytu, jí napsal, že téhož dne zemře. Policisté začali po muži okamžitě pátrat. Vzhledem k tomu, že několik dní před tímto činem odcizil oznamovatelce vozidlo, se policisté zaměřili pátrání zejména na něj. Díky rychlé a profesionální operativní činnosti kriminalisté zjistili, že by se muž mohl nacházet u své matky mimo území hlavního města. Zde již však po příjezdu hlídek zastižen nebyl, z místa totiž uprchl. Díky nasazení letecké služby a skvělé spolupráci s hlídkami z dalších krajů byl muž zadržen na dálnici směrem do Prahy. Muž se ještě na místě ke svému jednání doznal. Kriminalisté v současné době připravují návrh na podání obžaloby.

Kromě trestného činu obecného ohrožení, krádeže a nebezpečného vyhrožování je muž obviněn z maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Muž totiž odcizené vozidlo řídil i přesto, že mu byl soudem uložen trest spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu šesti let. V současné době se muž nachází ve výkonu trestu odnětí svobody a to za již dříve spáchanou trestnou činnost, za kterou byl odsouzen v roce 2024 na pět let nepodmíněně. Muž měl na svědomí jak obecně nebezpečnou kriminalitu, tak i drogovou.

V případě odsouzení za výše uvedené skutky hrozí muži trest odnětí svobody až na patnáct let.

por. Kristýna Zelinková- 29. ledna 2025

