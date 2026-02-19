Policie České republiky  

Místo dovolené na Bali přišla o 50 tisíc korun

Žena z Teplicka se přidala na Facebooku do skupiny “zrušená dovolená“. Zde odpověděla na inzerát, kde se domluvila na společné dovolené na Bali. Na zadané číslo účtu zaslala částku 50 tisíc korun s tím, že se začala těšit na exotickou dovolenou. Když si chtěla následně domluvit podrobnosti k dovolené, zjistila, že všechny komunikační účty na Messengeru a WhatsAppu jsou neaktivní. Nikdo jí ani k průběhu dovolené nekontaktoval. Následně šla věc oznámit na policii, kde byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání podvodu. 

19. února 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

