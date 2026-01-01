Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Místa pro měření MP Kyjov
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požaduje:
Poskytnutí kopie všech dokumentů, kterými ve smyslu § 79a zákona č. 361/2000 Sb. orgán PČR určil místa pro měření rychlosti Městskou policií Kyjov a/nebo které upravují součinnost mezi Policií ČR a Městskou policií Kyjov při měření rychlosti, k datu doručení této žádosti.
Odpověď:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., předmětnou žádost posoudila a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., Vám v příloze zasíláme požadovaný dokument.
Zpracoval:
kpt. Bc. Aleš Böhm