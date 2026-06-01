Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Místa k měření MP Znojmo
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel ze dne 15.6. 2026:
Sdělení, zda Policie České republiky určila obecní policii místa k měření v obci Znojmo, dle § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tak, aby toto určení míst bylo účinné ke dni 1.6.2026. Pokud ano, pak žádám o vymezení, jaká konkrétní místa byla určena k měření obecní policii.
Odpověď:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, Dopravní inspektorát souhlasí dle ustanovení § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s měřením přenosným zařízením v roce 2026, a Městské policii Znojmo určuje pro období od 1. února 2026 do 31. prosince 2026 níže uvedené úseky pro měření rychlosti jízdy:
úsek č. 1 - ZNOJMO MPR - místní komunikace, v intravilánu obce Znojmo, mezi domy č.p. 944 (č.o. 10) na ul. Pontassievská a č.p. 321 (č.o. 8) na ul. Zámečnická (v měřeném úseku se nachází přechod pro chodce, přejezd pro cyklisty, škola, a v blízkosti další škola, je zde zvýšená koncentrace chodců a cyklistů, zejména dětí)
úsek č. 2 - ZNOJMO MPR - místní komunikace, v intravilánu obce Znojmo, mezi domy č.p. 10 (č.o. 1) na Václavském nám. a č.p. 130 (č.o. 6) na ul. Přemyslovců (v měřeném úseku se nachází škola - 2x, je zde zvýšená koncentrace osob, zejména dětí)
úsek č. 3 - ZNOJMO - místní komunikace, v intravilánu obce Znojmo, mezi domy č.p. 3234 (č.o. 12) a č.p. 2640 (č.o. 26c) na ul. Loucká (v měřeném úseku se nachází přechody pro chodce, škola, a v blízkosti další škola, je zde zvýšená koncentrace osob, zejména dětí)
úsek č. 4 - ZNOJMO - místní komunikace, v intravilánu obce Znojmo, mezi pozemky p.č. 10/2 a p.č. 150/21 na ul. Klášterní (v měřeném úseku se nachází škola, je zde zvýšená koncentrace osob, zejména dětí)
úsek č. 5 - ZNOJMO - místní komunikace, v intravilánu obce Znojmo, mezi domy č.p. 1782 (č.o. 7) na ul. K Sirotčinci a č.p. 2383 (č.o. 81) na ul. Jarošova (v měřeném úseku se nachází přechod pro chodce, v blízkosti škola a mateřská školka, v přilehlém parku dětské hřiště, je zde zvýšená koncentrace osob, zejména dětí a pohyb těchto osob i mimo přechod pro chodce)
úsek č. 6 - ZNOJMO - silnice č. II/412 v km 0,810 - 0,960, v inravilánu obce Znojmo, na ul. Suchohrdelská, mezi křižovatkami s místními komunikacemi na ul. Vítěslava Nováka (Průmyslová) a ul. Cihlářská (v měřeném úseku se nachází zastávky BUS 2x, a centrální hřbitov, je zde zvýšený pohyb osob přecházející vozovku mimo přechod pro chodce, který se v dané lokalitě nenachází)
úsek č. 7 - ZNOJMO - silnice č. I/38 v km 240,630 - 240,870, v intravilánu obce Znojmo, mezi domy č.p. 2350 (č.o. 73) a č.p. 3630 (č.o. 88) na ul. Pražská (v měřeném úseku se nachází přechod pro chodce 2x, zastávky BUS, a v blízkosti škola a mateřská školka, je zde zvýšená koncentrace osob, zejména dětí)
úsek č. 8 - ZNOJMO - silnice č. I/38 v km 241,240 - 241,340, v intravilánu obce Znojmo, mezi domy č.p. 1659 (č.o. 27) a č.p. 1708 (č.o. 41) na ul. Pražská (v měřeném úseku se nachází přechod pro chodce, a v blízkosti škola, je zde zvýšená koncentrace osob, zejména dětí)
úsek č. 9 - ZNOJMO - silnice č. II/361 v km 30,360 - 30,460, v intravilánu obce Znojmo, mezi domem č.p. 2030 (č.o. 69) na ul. Přímětická a kř. s místní komunikací na ul. Legionářská (v měřeném úseku se nachází přechod pro chodce, zastávky BUS, nehodový úsek - přechod pro chodce)
úsek č. 10 - ZNOJMO - silnice č. II/361 v km 30,000 - 30,100, v intravilánu obce Znojmo, mezi pozemky p.č. 3652/7 a p.č. 4478/24 na ul. Přímětická (v měřeném úseku se nachází přechod pro chodce, zastávka BUS, a v blízkosti Domov pro seniory, nehodový úsek - přechod pro chodce a v bezprostřední blízkosti přechodu pro chodce)
úsek č. 11 - ZNOJMO - silnice č. I/38 v km 244,140 - 244,640, v intravilánu obce Znojmo, mezi domy č.p. 2919 (č.o. 81) na ul. Vídeňská třída a č.p. 2966 (č.o. 142) na ul. Dukelských bojovníků (v měřeném úseku se nachází přechod pro chodce 2x, zastávky BUS, a v blízkosti škola, je zde zvýšená koncentrace osob, zejména dětí, nehodové místo - přechod pro chodce a 3-ramenná styková křižovatka se silnicí č. I/53)
úsek č. 12 - ZNOJMO-Oblekovice - silnice č. I/38 v km 245,140 - 245,470, v intravilánu obce Znojmo-Oblekovice, mezi domy č.p. 344 (č.o. 5) a č.p. 364 (č.o. 33) na ul. Evropská (v měřeném úseku se nachází přechod pro chodce 2x, zastávky BUS, fotbalové hřiště, nehodové místo - přechod pro chodce, a v bezprostřední blízkosti přechodu pro chodce, zejména v 3-ramenné stykové křižovatce se silnicí č. II/413)
úsek č. 13 - ZNOJMO-Oblekovice - silnice č. III/03834 v km 0,060 - 0,160, v intravilánu obce Znojmo-Oblekovice, mezi domy č.p. 43 (č.o. 3) a č.p. 56 (č.o. 16) na ul. Oblekovická (v měřeném úseku se nachází zastávka BUS bez zálivu, a točna BUS, rizikové místo)
úsek č. 14 - ZNOJMO-Oblekovice - silnice č. III/03834 v km 0,460 - 0,560, v intravilánu obce Znojmo-Oblekovice, mezi domy č.p. 101 (č.o. 51) a č.p. 107 (č.o. 67) na ul. Oblekovická (v měřeném úseku se nachází zastávka BUS bez zálivu, rizikové místo)
úsek č. 15 - ZNOJMO-Oblekovice - silnice č. III/03834 v km 0,820 - 0,920, v intravilánu obce Znojmo-Oblekovice, mezi domy č.p. 231 (č.o. 76) a č.p. 106 (č.o. 86) na ul. Oblekovická (v měřeném úseku se nachází zastávka BUS bez zálivu, rizikové místo)
úsek č. 16 - ZNOJMO-Přímětice - m místní komunikace, v intravilánu obce Znojmo-Přímětice, mezi domy č.p. 556 (č.o. 21) a č.p. 520 (č.o. 1) na ul. Větrná (v měřeném úseku se nachází zastávky BUS bez zálivu, nebytový objekt se službami a obchodem s potravinami, zvýšený pohyb osob přes vozovku mimo přechod pro chodce, rizikové místo)
úsek č. 17 - ZNOJMO-Přímětice - místní komunikace, v intravilánu obce Znojmo-Přímětice, mezi domy č.p. 655 (č.o. 23) a č.p. 616 (č.o. 36) na ul. Dlouhá (v měřeném úseku se v blízkosti nachází škola, je zde zvýšená koncentrace osob, zejména dětí)
úsek č. 18 - ZNOJMO-Hradiště - silnice č. III/40819 v km 2,235 – 2,075, v intravilánu obce Znojmo-Hradiště, mezi pozemkem p.č. 436/7 a domem č.p. 3135 (č.o. 7) na ul. Mašovická (v měřeném úseku se nachází Denní stacionář svatého Damiána, rizikové místo)
úsek č. 19 - ZNOJMO-Načeratice - silnice č. III/3978 v km 3,250 - 3,390, v intravilánu obce Znojmo-Načeratice, mezi domy č.p. 77 a č.p. 82 (v měřeném úseku se nachází zastávky BUS bez zálivu, pozemní komunikace bez chodníků, rizikové místo)
úsek č. 20 - ZNOJMO-Načeratice - silnice č. III/3978 v km 3,710 - 3,810, v intravilánu obce Znojmo-Načeratice, mezi domy č.p. 56 a č.p. 63 (v měřeném úseku se nachází Městská knihovna Znojmo, pobočka Načeratice, nehodové místo - 4-ramenná průsečná křižovatka se silnicí č. III/40834)
úsek č. 21 - ZNOJMO-Načeratice - silnice č. III/40834 v km 7,550 - 7,650, v intravilánu obce Znojmo-Načeratice, mezi pozemky p.č. 3254 a p.č. 98/5 (v měřeném úseku se nachází zastávka BUS bez zálivu, nehodové místo - 4-ramenná průsečná křižovatka se silnicí č. III/3978)
úsek č. 22 - ZNOJMO-Derflice - silnice č. III/3978 v km 5,670 - 5,810, v intravilánu obce Znojmo-Derflice, mezi domy č.p. 30 a č.p. 52 (v měřeném úseku se nachází zastávky BUS bez zálivu, rizikové místo)
úsek č. 23 - ZNOJMO-Konice - silnice č. III/41319 v km 1,960 - 2,180, v intravilánu obce Znojmo-Konice, mezi domy č.p. 52 a č.p.116 (v měřeném úseku se nachází zastávky BUS bez zálivu, rizikové místo)
úsek č. 24 - ZNOJMO-Konice - silnice č. III/41319 v km 1,750 - 1,930, v intravilánu obce Znojmo-Konice, mezi domy č.p. 27 a č.p. 55 (v měřeném úseku se nachází škola, je zde zvýšená koncentrace osob, zejména dětí)
úsek č. 25 - ZNOJMO-Popice - silnice č. III/41319 v km 2,990 - 3,180, v intravilánu obce Znojmo-Popice, mezi pozemkem p.č. 1222/2 a domem č.p. 9 (v měřeném úseku se nachází zastávky BUS bez zálivu, rizikové místo)
úsek č. 26 - ZNOJMO-Popice - silnice č. III/41319 v km 3,450 - 3,600, v intravilánu obce Znojmo-Popice, mezi domy č.p. 19 a č.p. 62 - Popice-fara (v měřeném úseku se nachází zastávky BUS bez zálivu, rizikové místo)
úsek č. 27 - ZNOJMO-Mramotice - silnice č. III/40832 v km 2,710 - 2,900, v intravilánu obce Znojmo-Mramotice, mezi domy č.p. 79 a č.p. 107 (v měřeném úseku se nachází škola a mateřská školka, zastávky BUS, z toho jedna bez zálivu, rizikové místo, je zde zvýšená koncentrace osob, zejména dětí)
úsek č. 28 - ZNOJMO-Mramotice - silnice č. III/40833 v km 0,710 - 0,830, v intravilánu obce Znojmo-Mramotice, mezi domy č.p. 3 a č.p. 33 (v měřeném úseku se nachází Městská knihovna Znojmo, pobočka Mramotice, zastávky BUS bez zálivu, rizikové místo)
úsek č. 29 - ZNOJMO-Kasárna - silnice č. I/38 v km 236,780 - 237,140, v intravilánu obce Znojmo-Kasárna, mezi domy č.p. 6 a č.p. 33 (v měřeném úseku se nachází přechody pro chodce, zastávky BUS, rizikové místo)
úsek č. 30 - ZNOJMO-NAČERATICE - místní komunikace, v intravilánu obce Znojmo-Načeratice, mezi domy č.p. 10 a č.p. 28 (v měřeném úseku se nachází kostel Panny Marie Bolestné, a v blízkosti dětské hřiště a sportoviště, je zde zvýšená koncentrace chodců, zejména dětí).
zpracoval: kpt. Bc. Aleš Böhm