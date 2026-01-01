Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

MIRAKULUM 6.6.2026

Přijďte si ověřit své schopnosti a udělat krok k možné kariéře u Policie ČR! 

Je Vám více než 18 let a zvažujete kariéru u Policie ČR nebo si jen chcete ověřit, jakou máte fyzičku? Přijďte si nezávazně vyzkoušet fyzické prověrky k Policii ČR. Akce se uskuteční dne 6. června 2026 odpoledne v prostorách parku MIRAKULUM a je určena širší veřejnosti. Registrace na fyzické prověrky bude probíhat  v 11:30 a ve 13:30 hodin.

Můžete si otestovat svou fyzickou zdatnost a pokusit se splnit prověrky, které musí absolvovat všichni budoucí policisté. Pokud se Vám podaří prověrky úspěšně zvládnout, získáte osvědčení o splnění testů, které má platnost 18 měsíců. Toto osvědčení Vám navíc může ušetřit třetinu přijímacího řízení, pokud se rozhodnete skutečně stát policistou.

Přejeme Vám hodně úspěchů!

Plakát Mirakulum_A3_final

