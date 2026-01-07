Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
Minuty rozhodovaly
Policisté a hasiči zachránili muže z ledové řeky Sázavy.
Havlíčkobrodští policisté přijali v pátek 2. ledna deset minut před půlnocí oznámení na tísňovou linku o muži, který se měl topit v řece Sázavě. Díky pohotové reakci oznamovatele byla na místo okamžitě vyslána nejbližší policejní hlídka ve složení pprap. Robert Špinar a nstržm. Aleš Major, která dorazila přibližně do jedné minuty od přijetí oznámení.
Po příjezdu na místo policisté okamžitě začali činit kroky vedoucí k jeho záchraně. Muž komunikoval, byl však silně promrzlý a vyčerpaný. Nad hladinou se snažil udržet přidržováním se tenké vrstvy ledu. Vzhledem k nebezpečným podmínkám a křehkému ledu se k němu nemohli policisté bezpečně přiblížit.
Hlídka proto jednala velmi rychle a rozhodně. Muži policisté hodili záchrannou vestu, které se chytil. Poté se ho pokusili přitáhnout ke břehu. Silné podchlazení však muže připravilo o síly a ten nebyl schopen vestu pevně držet.
Na místo následně dorazili hasiči, kteří společně s policisty muže z ledové řeky vytáhli za pomoci lana a žebříku. Silně podchlazeného muže si na břehu převzala do péče zdravotnická záchranná služba, která mu zajistila tepelný komfort a převezla ho do nemocnice.
Provedená dechová zkouška u pětadvacetiletého muže vykázala hodnotu přes dvě promile alkoholu v dechu. Muž policistům uvedl, že mu na zamrzlou hladinu spadl mobilní telefon, pro který se snažil dojít. Led se však pod jeho váhou prolomil a muž se již nedokázal dostat zpět na břeh. V ledové vodě strávil přibližně deset minut.
Díky všímavosti oznamovatele, který si topícího se muže v řece všiml a okamžitě zavolal na tísňovou linku, a také díky rychlému a profesionálnímu zásahu policistů a hasičů se podařilo muže včas zachránit. V obdobných případech hrají rozhodující roli doslova minuty.
por. Ing. Michaela Lébrová, tisková mluvčí
7. ledna 2026