Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Minimálně šestkrát dělal prostředníka při předání peněz
Muži, který přebíral peníze od podvedených žen, hrozí 8 let vězení.
Další sérii obvinění ze spáchání pokračujícího zločinu legalizace trestné činnosti si od zlínských kriminalistů vyslechl třiadvacetiletý cizinec. Muž, který je stíhán vazebně, fungoval jako prostředník a přebíral peníze od podvedených žen po celé republice. V případě prokázání viny mu podle trestního zákoníku hrozí trest odnětí svobody na 2 až 8 let.
Obviněný mladík v průběhu měsíců ledna, března a dubna převzal od pěti žen ve věku od 37 do 52 let finanční hotovost v celkové hodnotě bezmála 3 miliony korun, přičemž jednotlivé částky se pohybovaly v rozmezí od 200 do 660 tisíc korun. Předání peněz proběhlo v Praze, Pardubicích, na Ostravsku a na Vysočině.
Celý podvod probíhal podle předem promyšleného scénáře. Oběti nejprve telefonicky kontaktovali falešní bankéři či policisté, kteří v nich pod smyšlenou legendou vyvolali strach, že jsou jejich peníze na bankovním účtu v ohrožení. Vyděšené ženy pak postupovaly podle instrukcí. Některé vybraly své úspory, jiné si sjednaly úvěr.
Peníze následně vložily do obálek a osobně je buď jednorázově, nebo po částech předaly obviněnému muži na předem určených místech. Mladík vystupoval jako kurýr, případně jako zaměstnanec ministerstva vnitra. Za vyzvednutí a ukrytí obálky na stanoveném místě dostával s odstupem několika dní finanční odměnu. Ta se pohybovala od 2 do 10 tisíc korun v hotovosti.
Z vyšetřování vyplývá, že obviněný neznal nikoho z organizátorů, kteří mu úkoly zadávali a následně ho odměňovali. Komunikace mezi nimi probíhala výhradně písemně přes komunikační platformu Telegram.
Třiadvacetiletý muž, který nemá žádný záznam v rejstříku trestů, se ke své činnosti přiznal. Policisté ho do vazební věznice převezli již v květnu, po prvním obvinění. Je velmi pravděpodobné, že se od ledna do května dopustil ještě dalších obdobných skutků na území celé republiky a počet jeho obětí bude vyšší.
10. června 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková
Podvodníci útočí na to nejcitlivější, na náš strach.
- Skutečný policista ani bankéř po vás nikdy nebude chtít hotovost v obálce.
- Nikdy nepředávejte peníze cizím lidem na ulici, ať už tvrdí cokoliv.
- Mluvte o tom doma. Právě sdílení tohoto varování může někoho zachránit před životním neštěstím.