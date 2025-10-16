Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Mimořádný úspěch našeho kolegy!
Praporčík Denis Kovačík z obvodního oddělení Rumburk dosáhl skvělého sportovního úspěchu.
Na Mistrovství světa v silovém trojboji, benchpressu a mrtvém tahu, které se konalo ve slovenské Nitře, vybojoval zlatou medaili ve váhové kategorii do 82,5 kg a věkové kategorii Open – té nejpočetnější z celého šampionátu. Denis podal vynikající výkon a stal se mistrem světa v silovém trojboji.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci!
16. října 2025
mjr. Mgr. Kamil Marek
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje