Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mimořádný úspěch našeho kolegy!

Praporčík Denis Kovačík z obvodního oddělení Rumburk dosáhl skvělého sportovního úspěchu. 

Na Mistrovství světa v silovém trojboji, benchpressu a mrtvém tahu, které se konalo ve slovenské Nitře, vybojoval zlatou medaili ve váhové kategorii do 82,5 kg a věkové kategorii Open – té nejpočetnější z celého šampionátu. Denis podal vynikající výkon a stal se mistrem světa v silovém trojboji.

Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci! 

16. října 2025
mjr. Mgr. Kamil Marek
oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

Odkazy do noveho okna

Denis Kovačík

Denis Kovačík 

Detailní náhled

Denis Kovačík

Denis Kovačík 

Detailní náhled

Denis Kovačík

Denis Kovačík 

Detailní náhled

Denis Kovačík

Denis Kovačík 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 