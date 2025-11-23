Policie České republiky  

Milovník her nezaplatil

Z prodejny odnesl zboží za více než 15 000 korun. 

Policisté z obvodního oddělení v Českých Budějovicích pátrají po neznámém pachateli, který se rozhodl obohatit se v prodejně s elektronikou. Dne 11. listopadu  navštívil před 17:00 hodinou  jednu prodejnu na adrese Pražská a zamířil přímo mezi regály s hrami. Bez použití násilí odcizil různé hry, které zde byly volně vystavené. Každá hra byla v hodnotě cca 1300 - 2000 korun. Zloděj jich odnesl celkem 9 v celkové částce přesahující 15 000 korun. Poté prodejnu opustil, aniž by zaplatil. Svým jednáním se dopustil trestného činu krádeže. V případě jeho vypátrání a prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. 

por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
23. listopadu 2025


 

