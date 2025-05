Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Milovník dentální hygieny opět v akci

Do této chvíle odcizil již více než dvě stě zubních pas, což by mu při průměrné spotřebě jedné domácnosti vystačilo na přibližně deset let.

Již potřetí ho kamery zachytily při krádeži zubních past. Tentokrát přišel v polovině dubna do supermarketu v pražské Hostivaři. Muž byl oblečen do prošívané teplejší vesty, pod níž měl modrou mikinu se světle šedou kapucí a na nohou měl opět bílé tenisky značky Adidas. Na zádech měl zelený batoh a v ruce sportovní tašku.

Neznámý muž vstoupil do prodejny a posléze procházel mezi regály se zbožím. Pár kroků za ním vstoupil do provozovny druhý muž s dioptrickými brýlemi, který se po krátké chvíli začal s prvním muže mezi regály se zbožím bavit. Posléze hledaný „milovník dentální hygieny“ s brýlemi na hlavě přistoupil k regálu, kde si do sportovní tašky naskládal přibližně tři desítky zubních past různých značek. Mezi tím si muže všiml zaměstnanec bezpečností agentury a prodavačky, nicméně oba muži okamžitě odešli z prodejny pryč. Díky kamerovému záznamu se podařilo ještě zjistit, že krátce po příchodu do obchodu navíc odcizil ještě několik kusů drahých čokolád, které si taktéž ukryl do sportovní tašky.

V souvislosti s touto krádeží policisté opět prosí veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti tohoto muže. Dále prosíme o pomoc při zjištění totožnosti druhého muže, který může být důležitým svědkem této události.

V případě dopadení muže, který je podezřelý z několika krádeží, mu za trestný čin krádež hrozí trest odnětí svobody v délce až dvou let

mjr. Eva Kropáčová

11.5.2025

