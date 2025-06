Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Milovníci sportu kradli oblečení i kola

Pražští policisté pátrají po dvou neznámých mužích, kteří se vloupali do prodejny se sportovním vybavením v Praze 10.

Na konci května přijala jedna ze zaměstnankyň prodejny se sportovním vybavením hovor od svého kolegy s tím, že dle kamerových záznamů došlo okolo šesté hodiny ranní v jejich prodejně k násilnému vloupání a krádeži různého zboží. Žena se vydala na místo, kde zjistila, že jsou zde vypáčené protipožární dveře. Následně si po zhlédnutí kamerových záznamů povšimla, že se v prodejně pohybovali dva nezvaní „zákazníci″. Jednalo se o muže ve věku od třiceti do čtyřiceti let, vyšší postavy. Muži si z prodejny odnesli dvě kožené moto bundy v celkové hodnotě převyšující sedm tisíc korun a rukavice na motocross v hodnotě téměř sedm set korun. Kromě oděvů si muži odvezli dvě elektro-kola v celkové hodnotě převyšující sto dvacet tisíc korun. Jednalo se o kolo značky Crussis One Full a značky Levit Columba Bosh. Celkem tak muži odcizili zboží v hodnotě téměř sto třicet pět tisíc korun. Další škodu způsobili na poškození dveří, které předtím vypáčili. Pokud muže na kamerovém záznamu poznáváte, obraťte se prosím na linku 158. V případě odsouzení za trestný čin krádeže hrozí oběma trest odnětí svobody ve výši dvou let.

por. Kristýna Zelinková- 5. června 2025

