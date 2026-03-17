Milionové podezření se nepotvrdilo
Šlo o administrativně-obchodní nedorozumění, nikoli o protiprávní jednání.
Královéhradečtí kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality se od ledna 2026 zabývali oznámením nejmenované společnosti působící v oblasti výstavby a rekonstrukcí všech typů liniových dopravních staveb. Ta upozornila na možné neoprávněné uskladňování stavebního materiálu a odpadu v jednom z recyklačních center neznámými pachateli, přičemž předpokládaná škoda měla dosahovat řádu milionů korun.
Na základě podaného podnětu policisté zahájili rozsáhlé šetření. Prověřovali vozidla, konkrétní trasy i společnosti, které mohly daný materiál na úložiště vozit. Cílem bylo ověřit, zda skutečně dochází k neoprávněnému ukládání odpadů ze strany jiných subjektů.
Během prověřování se však ukázalo, že veškeré ukládání materiálu bylo řádně podloženo smluvními vztahy a probíhalo v souladu s platnými ujednáními. Tedy policejní orgán zjistil skutečnosti, které vyhodnotil tak, že k žádnému protiprávnímu jednání nedošlo a že celá situace vznikla pouze v důsledku obchodního nedorozumění mezi dotčenými subjekty.
Původně oznamující společnost následně zaslala hradeckým kriminalistům děkovný dopis, ve kterém mimo jiné uvedla:
„Jelikož nedošlo ke spáchání trestného činu, nebo přestupku, ale pouze k obchodnímu nedorozumění. Z tohoto důvodu Vás prosíme o přerušení, či zastavení řízení tohoto podnětu. Zároveň bychom tímto rádi vyjádřili poděkování pracovníkům kriminální policie za jejich vstřícný, profesionální a korektní přístup při šetření našeho podnětu. Velmi si vážíme ochoty, trpělivosti a času, který nám byl věnován, stejně jako snahy celou záležitost důkladně prověřit. Takový přístup posiluje důvěru veřejnosti v práci policie a zaslouží si uznání. Ještě jednou děkujeme za Vaši práci a ochotu pomoci."
por. Bc. Martina Jandová
17.3.2026