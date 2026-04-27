Policie České republiky  

Pomáhat a chránit

Královéhradecký kraj

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Mileta v Hradci je po opravách zprovozněna

Řiďte se dopravním značením, buďte ohleduplní a opatrní. 

V uplynulých dnech došlo po rekonstrukci k částečnému obnovení provozu na jedné z klíčových křižovatek v Hradci Králové, na Miletě. Po dobu stavebních prací policisté průběžně monitorovali dopravní situaci v místě i na přilehlých objízdných trasách.

V průběhu rekonstrukce jsme v okolí křižovatky nezaznamenali žádné vážnější dopravní nehody. Počet dopravních nehod nijak statisticky nevybočil z běžného stavu. Stavební práce sice přinesly řadu omezení, zejména pro řidiče, kteří museli využívat objízdné trasy, kde byla intenzita provozu pochopitelně vyšší, nicméně žádné závažnější incidenty spojené s objížďkami policisté řešit nemuseli. Policie ČR bude i nadále vývoj na místě monitorovat a je připravena operativně reagovat na případné problémy související s bezpečností a plynulostí provozu.

Upozorňujeme všechny účastníky silničního provozu, zejména chodce a cyklisty, že stavební práce na podchodech a dalších částech určených pro pěší a cyklisty budou i po otevření křižovatky dočasně pokračovat. Je proto nutné počítat s dílčími omezeními a důsledně využívat vyznačené obchozí trasy. Apelujeme na všechny účastníky silničního provozu, aby byli při průjezdu i pohybu v okolí křižovatky maximálně obezřetní, sledovali aktuální dopravní značení a chovali se ohleduplně k ostatním.

por. Bc. Martina Jandová
27.4.2026

