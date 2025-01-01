Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Mikuláš v uniformě
BŘECLAVSKO: Policisté při mikulášské akci na transfuzním oddělení darovali 34 krevních konzerv.
Letos přišel Mikuláš na transfuzní oddělení Nemocnice Břeclav v netradiční podobě, v policejních uniformách. Policisté z Břeclavska zde v rámci kampaně Daruj krev s Policií České republiky a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR darovali 34 krevních konzerv, přičemž čtyři kolegové přišli darovat krev poprvé. Pro jednoho z nich mělo darování i zvláštní význam. Kromě dobrého pocitu si odnesl bronzovou medaili prof. MUDr. Jana Janského za dlouhodobé dárcovství.
Když člověk sedí v darovacím křesle, rychle pochopí jednoduchou pravdu. Nejde o nás, ale o někoho, koho možná nikdy neuvidíme, a kdo v určité chvíli naši krev opravdu potřebuje. Krev neřeší povolání, věk, uniformu ani hodnost. Jejím jediným úkolem je zachraňovat lidské životy.
Podobné akce dodávají darování krve silný společný rozměr. Mnoho policistů však daruje pravidelně i mimo ně. Tichá služba, která není vidět, ale pro někoho může znamenat všechno.
Chceme proto povzbudit i další jednotlivce, přátele i pracovní kolektivy. Darování krve nemusí být velké gesto navenek, ale pro člověka, který bojuje o další den, může mít nedocenitelnou hodnotu.
Stačí pár minut vašeho času a možná právě vaše krev bude jednou tím nejcennějším dárkem, který někomu vrátí šanci na život.
mjr. Miroslav Měchura, 6. prosince 2025