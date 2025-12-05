Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Mikuláš nebo čert
V pátek 5. prosince 2025 se v dopoledních hodinách v Mohelnici na Šumpersku uskutečnila tradiční dopravně bezpečnostní akce „Mikuláš nebo čert“, které se zúčastnili policisté dopravního inspektorátu, krajský koordinátor BESIP a děti ze Základní školy Mohelnice, Vodní 27.
Smyslem této předvánoční aktivity je hravou formou připomenout řidičům i dětem, jak důležitá je ohleduplnost a dodržování pravidel na silnicích.
Policisté u zastavených řidičů provedli základní kontrolu. Ti, kteří měli vše v pořádku, byli odměněni– od dětí převlečených za Mikuláše a čerty získali ručně vyráběné perníčky s vánočními motivy. Sladkou výslužku připravili studenti z Odborného učiliště a Praktické školy v Mohelnici. Při akci měli všichni kontrolovaní řidiči vše v pořádku, a proto policisté nemuseli uložit žádnou pokutu.
Akce měla i významný výchovný rozměr pro děti, které se mohly seznámit s prací dopravní policie a názorně vidět, jak probíhá silniční kontrola. Policisté jim vysvětlili, jak se mají v provozu chovat, na co si dávat pozor a proč jsou pravidla tak důležitá. Děti patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu, a proto je podobná osvěta zásadní.
Tato tradiční předvánoční akce v rámci Olomouckého kraje se opět ukázala jako efektivní a přátelský způsob podpory bezpečnosti na silnicích. Spojuje prevenci, edukaci i dobrou náladu – a připomíná, že ohleduplnost je nejlepším dárkem, který můžeme na silnicích dát.
por. Mgr. Ladislav Jílek
5. prosince 2025