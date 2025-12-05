Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Název kraje

Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Mikuláš nebo čert

V pátek 5. prosince 2025 se v dopoledních hodinách v Mohelnici na Šumpersku uskutečnila tradiční dopravně bezpečnostní akce „Mikuláš nebo čert“, které se zúčastnili policisté dopravního inspektorátu, krajský koordinátor BESIP a děti ze Základní školy Mohelnice, Vodní 27. 

Smyslem této předvánoční aktivity je hravou formou připomenout řidičům i dětem, jak důležitá je ohleduplnost a dodržování pravidel na silnicích.

Policisté u zastavených řidičů provedli základní kontrolu. Ti, kteří měli vše v pořádku, byli odměněni– od dětí převlečených za Mikuláše a čerty získali ručně vyráběné perníčky s vánočními motivy. Sladkou výslužku připravili studenti z Odborného učiliště a Praktické školy v Mohelnici. Při akci měli všichni kontrolovaní řidiči vše v pořádku, a proto policisté nemuseli uložit žádnou pokutu.

Akce měla i významný výchovný rozměr pro děti, které se mohly seznámit s prací dopravní policie a názorně vidět, jak probíhá silniční kontrola. Policisté jim vysvětlili, jak se mají v provozu chovat, na co si dávat pozor a proč jsou pravidla tak důležitá. Děti patří k nejzranitelnějším účastníkům silničního provozu, a proto je podobná osvěta zásadní.

Tato tradiční předvánoční akce v rámci Olomouckého kraje se opět ukázala jako efektivní a přátelský způsob podpory bezpečnosti na silnicích. Spojuje prevenci, edukaci i dobrou náladu – a připomíná, že ohleduplnost je nejlepším dárkem, který můžeme na silnicích dát.

por. Mgr. Ladislav Jílek
5. prosince 2025

Odkazy do noveho okna

Mikuláš nebo čert

Mikuláš nebo čert 

Detailní náhled

Mikuláš nebo čert

Mikuláš nebo čert 

Detailní náhled

Mikuláš nebo čert

Mikuláš nebo čert 

Detailní náhled

Mikuláš nebo čert

Mikuláš nebo čert 

Detailní náhled

Mikuláš nebo čert

Mikuláš nebo čert 

Detailní náhled

Mikuláš nebo čert

Mikuláš nebo čert 

Detailní náhled

Mikuláš nebo čert

Mikuláš nebo čert 

Detailní náhled

Mikuláš nebo čert

Mikuláš nebo čert 

Detailní náhled

Mikuláš nebo čert

Mikuláš nebo čert 

Detailní náhled

Mikuláš nebo čert

Mikuláš nebo čert 

Detailní náhled

Mikuláš nebo čert

Mikuláš nebo čert 

Detailní náhled

Mikuláš nebo čert

Mikuláš nebo čert 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 