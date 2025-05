Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Mikrospánek za volantem skončil nehodou se zraněním a statisícovou škodou

ÚSTECKO - Únava za volantem je stejně nebezpečná jako alkohol

Mikrospánek za volantem stál pravděpodobně na počátku vážné dopravní nehody, ke které došlo v neděli odpoledne na frekventované křižovatce ulic Masarykova a V Jámě v Ústí nad Labem.

Podle dosavadních zjištění policistů řídil 70letý muž osobní vozidlo značky Škoda Scala ve směru z centra města na Všebořice. V místech zmíněné křižovatky však vlivem mikrospánku přejel do protisměru, kde levou přední částí narazil do protijedoucího vozidla Toyota, které řídila 67letá žena. Po střetu pokračovala vozidla nekontrolovaně dál – Škoda Scala vyjela vlevo mimo komunikaci, kde narazila do sloupu světelného signalizačního zařízení. Toyota po nárazu přejela přes protisměrné pruhy i přilehlý chodník a přední částí narazila do vzrostlého stromu. Při nehodě došlo ke zranění obou řidičů. Dechové zkoušky u obou účastníků byly negativní. Celková hmotná škoda byla předběžně vyčíslena na 550 000 korun.

Policie apeluje na řidiče:

Únava za volantem je stejně nebezpečná jako alkohol. I krátké ztráty pozornosti způsobené mikrospánkem mohou mít vážné následky. Před každou jízdou si dopřejte dostatek odpočinku a v případě únavy raději zastavte a odpočiňte si. Vaše bdělost může zachránit život nejen vám, ale i ostatním účastníkům silničního provozu.

Ústí nad Labem 13. května 2025

por. Mgr. Veronika Hyšplerová

mluvčí policie Ústeckého kraje

vytisknout e-mailem