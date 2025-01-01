Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Mezinárodní strojírenský veletrh
Policisté očekávají zvýšený provoz v okolí brněnského výstaviště.
V úterý 7. října přivítají brány brněnského výstaviště návštěvníky Mezinárodního strojírenského veletrhu. V souvislosti se zahájením této významné akce v areálu BVV očekáváme zvýšenou hustotu dopravy v okolí výstaviště a na příjezdových trasách. Se zdržením by tak měli počítat nejen návštěvníci veletrhu, ale i obyvatelé města, dojíždějící za prací a řidiči projíždějící oblastí brněnského výstaviště.
Policisté budou dopravu koordinovat a návštěvníky směrovat na určená parkoviště. Žádáme proto všechny řidiče, aby dbali pokynů policistů, to by jim mělo zajistit co nejhladší průjezd. Dopravní komplikací je také omezení v ulici Bauerova, kde je provoz ve směru do centra kvůli stavebním pracím sveden pouze do jednoho jízdního pruhu.
Pro vjezd a parkování osobních vozidel jsou připraveny brány 3, 7 a 8, parkovací dům na Křížkovského 51 a parkoviště u velodromu. Na stránkách https://www.bvv.cz/doprava lze sledovat aktuální zaplněnost parkovišť. Těm, kteří se chtějí vyhnout dopravním komplikacím a problémům s parkováním, doporučujeme využít hromadnou dopravu.
por. David Chaloupka, 6. října 2025