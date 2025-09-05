Mezinárodní spolupráce přináší výsledky
U příležitosti 102. výročí založení Interpolu připomínáme význam mezinárodní policejní spolupráce v boji proti zločinu.
Za posledních dvanáct měsíců dosáhlo ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci celé řady konkrétních výsledků. Do České republiky bylo vydáno 23 osob z Kolumbie, Thajska, Spojených států či Ukrajiny a naopak z naší země bylo vydáno 30 zločinců například do Moldavska, Kazachstánu nebo Jižní Koreje. Významně byl využíván také institut evropského zatýkacího rozkazu, kdy české orgány vyhlásily celkem 747 rozkazů. Díky nim bylo v zemích Evropské unie zadrženo a předáno 240 osob a dalších sedm předala Česká republika přímo. Významným nástrojem mezinárodní spolupráce zůstává přeshraniční sledování. Jen za poslední rok jich proběhlo více než 140, přičemž ve většině případů se jednalo o drogovou trestnou činnost. Výměna informací mezi partnery je rovněž zásadní – česká policie za stejné období zpracovala a předala více než 246 tisíc zpráv, z toho 110 tisíc prostřednictvím SIRENE, 77 tisíc zabezpečeným kanálem Interpolu a 59 tisíc cestou Europolu.
Rok 2024 byl pro Policii ČR ve znamení úspěšného schengenského hodnocení, při němž byly některé činnosti ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci PP ČR označeny za inspirativní pro ostatní členské státy Evropské unie. Důležitým mezníkem bylo také zřízení dočasného velitelského sídla agentury Frontex v Praze. Česká republika navíc hostila dvě světové konference Interpolu, z nichž jedna byla věnována problematice match fixingu a druhá euroasijskému organizovanému zločinu.
„Mezinárodní policejní spolupráce je jedním z nejdůležitějších nástrojů moderní doby. Společnými silami, sdílením informací, zkušeností a prostředků dokážeme reagovat rychleji a účinněji,“ uvedl ředitel ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci plk. Mgr. David Janda. Zároveň ocenil práci policistů, policistek i partnerů, kteří se na mezinárodní spolupráci podílejí. „Jejich služba je důkazem, že kooperace napříč institucemi a státy přináší konkrétní výsledky. Věřím, že toto ocenění bude nejen poděkováním, ale i povzbuzením do další společné práce.“
Tento den je nejen příležitostí k bilanci uplynulého roku, ale také k ocenění práce policistů, policistek a partnerů, kteří se na ní podílejí. Slavnostní akt se uskutečnil v pátek 5. září, kdy byli vybraní kolegové, kolegyně a partneři oceněni za svůj mimořádný přínos v prostorách Černínského paláce.
5. září 2025
plk. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, PP ČR