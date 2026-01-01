Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Mezinárodní spolupráce Moravskoslezských policistů s ukrajinskými kolegy vyústila v několik obvinění cizinců
Jednalo se o sofistikované podvodné schéma v kyberprostoru, tedy investiční podvody.
Moravskoslezští policisté zabývající se kybernetickou kriminalitou zadokumentovali protiprávní činnost osob, které měly prostřednictvím internetu předstírat investiční činnosti a pod záminkou investic do kryptoměn a dosažení mimořádných zisků z investování měly podvodně získat finanční prostředky od občanů České republiky. Jak bylo v rámci prověřování zjištěno, k protiprávnímu jednání mělo docházet na území Ukrajiny. Proto bylo iniciováno vytvoření společného vyšetřovacího týmu, ze kterého vzešla mezinárodní spolupráce. Do této byli zapojeni policisté z oddělení kybernetické kriminality Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje v součinnosti s kolegy z Národní centrály proti terorismu, extrémismu a kybernetické kriminalitě služby kriminální policie a vyšetřování a policisté z Národní policie Ukrajiny. V minulých dnech kriminalisté z České republiky zamířili do Kyjeva, kde ukrajinští kolegové provedli téměř pět desítek domovních prohlídek, přičemž jsme se na některých z nich spolupodíleli. Na základě výsledků a důkazů bylo ukrajinskými kolegy obviněno prozatím deset osob. Jednalo se jak o hlavního organizátora, tak o osoby, které měly volat od října 2024 až do současnosti poškozeným obětem. I přesto, že jejich čeština byla spíše „lámavá“ a se slovanským přízvukem, jen Čechům měla být v dané věci způsobena škoda v řádu desítek milionů korun, přičemž nelze vyloučit, že její celková výše dosáhne až do stovek milionů korun.
Krajští kriminalisté provádí prověřování organizačně strukturované skupiny osob, která se měla dopustit trestné činnosti na občanech České republiky. Osoby jsou podezřelé ze spáchání zvlášť závažného zločinu účasti na organizované zločinecké skupině, podvodu a zločinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací. Také není vyloučeno, že dojde k obvinění dalších osob. Trestní stíhání těchto osob je vedeno i na území Ukrajiny podle jejich práva. Krajští kriminalisté i nadále na případu pracují.
Jak se ukázalo, jednalo se o sofistikované podvodné schéma v kyberprostoru, tedy investiční podvody. Klamavá reklama a rychlá vidina zbohatnutí. Vysoké zúročení peněz, které v bance nedostanete. To vše jsou lákadla na oběti. Následný scénář je téměř stejný. Oběť reaguje na zveřejněný inzerát výhodného zbohatnutí, ve kterém hraje hlavní roli slavná osobnost. Ať už se jedná o zpěváka, herce či politika, vždy radí, jak například investovat do kryptoměny. Poté už nastává jeden rychlý a drahý kolotoč. Poškození se zaregistrují na falešných webových stránkách, stáhnou aplikaci, která ukazuje smyšlené výdělky a jejich zúročení. Následuje písemná i telefonická komunikace většinou přes WhatsApp a podávání instrukcí. Lidé pak investují své a mnohdy i půjčené peníze v domnění, že se jim úročí. Opak je však pravdou. Přicházejí o vše. Zde platí jediné pravidlo. Nikdy vám nikdo nic nedá zadarmo, a proto používejte při každé investici zdravý selský rozum.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za spolupráci nejen kolegům z Národní centrály proti terorismu, extrémismu a kybernetické kriminalitě, ale také kolegům z Ukrajiny, díky kterým jsme se mohli spolupodílet na rozkrytí sofistikované trestné činnosti. Poděkování také směřujeme agentuře EUROJUST, která nám poskytla finanční podporu. V neposlední řadě bychom chtěli poděkovat Městské prokuratuře Kyjev a Generální prokuratuře Ukrajiny, kteří případ dozorovali.
Nutností je opět připomenout několik informací a rad:
V těchto případech varujeme veřejnost před těmito podvodnými jednáními a doporučuje maximální obezřetnost, jelikož ke každé takové investici je potřeba přistupovat jako k rizikové. Před samotnou investicí do kryptoměn je vždy potřeba zjistit, jak tyto investiční platformy fungují a jakým způsobem se provádí nákup a prodej této měny. Stejně tak je důležité ověřit si věrohodnost investičního poradce nebo dané společnosti, a rovněž je třeba pamatovat na to, že nikomu za žádných okolností není třeba povolovat vzdálený přístup ke svému počítači či do telefonu. Tyto případy jsou dnes opravdu sofistikované a neustále přibývají.
por. Bc. Eva Michalíková
dne 5. srpna 2026