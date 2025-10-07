Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Mezinárodní policejní mistrovství Maďarska v jezdectví

Policisté z Oddělení služební hipologie Brno reprezentovali Českou republiku. 

Policisté z Oddělení služební hipologie Brno reprezentovali Českou republiku na prestižním Mezinárodním policejním mistrovství v jezdectví, které se konalo v Maďarsku.

Soutěžilo se ve dvou disciplínách – zrcadlové skákání a policejní parkur, kde naši jezdci předvedli nejen precizní práci se služebními koňmi, ale i výbornou fyzickou připravenost a týmového ducha.

  • nprap. Radek Šejstal obsadil:

4. místo v zrcadlovém skákání

2. místo v policejním parkuru

  •  prap. Vladimíra Blažková získala ocenění nejúspěšnější žena soutěže.

Společně pak tato dvojice získala titul nejúspěšnější tým mistrovství.

por. Andrea Cejnková, 9. října 2025

Odkazy do noveho okna

IMG-20251007-WA0006

IMG-20251007-WA0006 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 