Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Mezinárodní policejní mistrovství Maďarska v jezdectví
Policisté z Oddělení služební hipologie Brno reprezentovali Českou republiku.
Policisté z Oddělení služební hipologie Brno reprezentovali Českou republiku na prestižním Mezinárodním policejním mistrovství v jezdectví, které se konalo v Maďarsku.
Soutěžilo se ve dvou disciplínách – zrcadlové skákání a policejní parkur, kde naši jezdci předvedli nejen precizní práci se služebními koňmi, ale i výbornou fyzickou připravenost a týmového ducha.
- nprap. Radek Šejstal obsadil:
4. místo v zrcadlovém skákání
2. místo v policejním parkuru
- prap. Vladimíra Blažková získala ocenění nejúspěšnější žena soutěže.
Společně pak tato dvojice získala titul nejúspěšnější tým mistrovství.
por. Andrea Cejnková, 9. října 2025