Mezinárodní operace Alice in Violence CP
Čeští kriminalisté se aktivně podíleli na rozsáhlé mezinárodní operaci s názvem „Alice in Violence CP“, která byla zaměřena na odhalování závažné trestné činnosti páchané v online prostředí, zejména v oblasti zneužívání dětí a kyberkriminality.
Rozsáhlá operace byla zahájena dne 9. března 2026 pod vedením německých úřadů za podpory Europolu. Zapojily se do ní bezpečnostní složky z celkem 23 zemí. Vyšetřování, které začalo již v polovině roku 2021, se soustředilo na Dark Webovou platformu „Alice with Violence CP“, jejíž provozovatel vytvořil rozsáhlou síť více než 373 000 podvodných webových stránek. Tyto stránky sloužily k šíření materiálů zobrazujících sexuální zneužívání dětí (CSAM) a k poskytování služeb kyberzločince.
Ve dnech od 9. do 19. března 2026 se podařilo nejen identifikovat provozovatele platformy, ale také odhalit 440 zákazníků po celém světě, kteří jeho služby využívali. Vzhledem k povaze jejich aktivit byla ve více než stovce případů zahájena další trestní řízení.
Hlavní výsledky operace:
- identifikace 1 hlavního pachatele provozujícího platformu,
- identifikace 440 zákazníků globálně,
- ukončení činnosti více než 373 000 Dark Webových stránek,
- zajištění 105 serverů,
- zajištění velkého množství elektronických zařízení a datových nosičů.
Kriminalisté z Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování PP ČR a jejich kolegové z územních odborů se do operace zapojili na konci roku 2025. Výsledkem je obvinění 3 osob, domovní prohlídky a další procesní úkony, při nichž policisté zajistili celkem 47 kusů výpočetní techniky, elektronických zařízení a datových nosičů. Tyto materiály jsou nyní odborně zkoumány.
Operace nadále pokračuje a bezpečnostní složky jednotlivých států i nadále spolupracují na odhalování dalších osob zapojených do této trestné činnosti.Tisková zpráva EUROPOLu
kpt. Jakub vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR
20. března 2026
vytisknout
e-mailem
Facebook