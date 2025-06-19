Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Mezinárodní odborná konference k novým bezpečnostním výzvám ve střední Evropě zacílená na Česko-Saské příhraniční regiony
Program spolupráce Sasko – Česko 2021-2027
Specifický cíl: 4.3 Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „people to people“
Název projektu: Mezinárodní odborná konference k novým bezpečnostním výzvám ve střední Evropě zacílená na Česko-Saské příhraniční regiony
Číslo projektu: EE-0165-CZ-26-05-2025
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Rozpočet projektu:
Celkový rozpočet projektu: 7.560,00 €
z toho 80 % spolufinancování z EU: 6.048,00 €
z toho 20 % vlastní zdroje: 1.512,00 €
Popis projektu:
Jedná se o setkání na nejvyšší úrovni zástupců participujících krajských ředitelství Policie ČR se zástupci saských policejních ředitelství, saským zemským kriminálním úřadem, saskou vysokou policejní školou, Ředitelstvím spolkové policie Pirna a dalšími orgány za účelem vyhodnocení policejní spolupráce v situacích s přeshraničním těžištěm.
Cíl projektu:
Tento projekt slouží k prohloubení partnerství a spolupráce, k prohlubování a upevňování pracovních vztahů. Dojde k včasnému odhalování slabých stránek v jednotlivých oblastech přeshraniční policejní spolupráce a k nastavování parametrů jejich zefektivnění v boji s přeshraniční kriminalitou.
Projektoví partneři:
Lead partner: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Kooperační partner: Policejní ředitelství Zwickau
Termíny:
|
Termín schválení projektu:
|
19. 6. 2025
|
Termín konání aktivity:
|
24. – 25. 9. 2025
|
Termín předložení podkladů pro Závěrečnou zprávu:
|
1. 3. 2026