Karlovarský kraj

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Mezinárodní odborná konference k novým bezpečnostním výzvám ve střední Evropě zacílená na Česko-Saské příhraniční regiony

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Program spolupráce Sasko – Česko 2021-2027

Specifický cíl: 4.3 Budování vzájemné důvěry, zejména podporou akcí „people to people“

Název projektu: Mezinárodní odborná konference k novým bezpečnostním výzvám ve střední Evropě zacílená na Česko-Saské příhraniční regiony

Číslo projektu: EE-0165-CZ-26-05-2025

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Rozpočet projektu:

Celkový rozpočet projektu:                                        7.560,00 €

z toho 80 % spolufinancování z EU:                          6.048,00 €
z toho 20 % vlastní zdroje:                                        1.512,00 €

Popis projektu:

Jedná se o setkání na nejvyšší úrovni zástupců participujících krajských ředitelství Policie ČR se zástupci saských policejních ředitelství, saským zemským kriminálním úřadem, saskou vysokou policejní školou, Ředitelstvím spolkové policie Pirna a dalšími orgány za účelem vyhodnocení policejní spolupráce v situacích s přeshraničním těžištěm.

Cíl projektu:

Tento projekt slouží k prohloubení partnerství a spolupráce, k prohlubování a upevňování pracovních vztahů. Dojde k včasnému odhalování slabých stránek v jednotlivých oblastech přeshraniční policejní spolupráce a k nastavování parametrů jejich zefektivnění v boji s přeshraniční kriminalitou.

Projektoví partneři:

Lead partner: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Kooperační partner: Policejní ředitelství Zwickau

Termíny:

Termín schválení projektu:

19.  6.  2025

Termín konání aktivity:

24. – 25. 9. 2025

Termín předložení podkladů pro Závěrečnou zprávu:

1. 3.  2026

