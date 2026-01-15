Policie České republiky – Služba cizinecké policie
Mezinárodní odborná konference k nelegální migraci v Evropě se zaměřením na česko-saské příhraničí
Cílem konference bylo posílení přeshraniční spolupráce mezi českou a německou policií.
Ve dnech 8. až 10. června 2026 se v Karlových Varech, v prostorách hotelu Thermal, uskutečnila mezinárodní odborná konference zaměřená na problematiku nelegální migrace v Evropě, přeshraniční kriminality a rozvoj policejní spolupráce v česko-saském příhraničním prostoru. Odborného setkání se zúčastnilo celkem 48 expertů, z toho 32 zástupců České republiky, zejména z Ředitelství služby cizinecké policie, a 16 specialistů ze Spolkové republiky Německo, konkrétně ze Spolkové policie BPOLI.
Název projektu: Mezinárodní odborná konference k nelegální migraci v Evropě zaměřená na Česko-Saské území
Číslo projektu: EE-0306-CZ-15-01-2026
Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Celkový rozpočet projektu: 15.552 €
Z toho 80% spolufinancováno z EU: 12.441,60 €
Z toho 20% vlastní zdroje: 3.110,40 €
Cílem konference bylo posílení přeshraniční spolupráce mezi českou a německou policií, zefektivnění výměny operativních informací a sdílení odborných zkušeností při řešení aktuálních bezpečnostních výzev spojených s nelegální migrací a organizovaným převaděčstvím. Program byl zaměřen rovněž na oblast odhalování padělaných a pozměněných dokladů, sjednocování pracovních postupů a využívání moderních technologických nástrojů v policejní praxi.
V průběhu třídenního jednání byly prezentovány odborné příspěvky, konkrétní kazuistiky z policejní praxe a příklady přeshraniční spolupráce, které přispěly k prohloubení profesního dialogu a posílení koordinace mezi zapojenými složkami. Nedílnou součástí konference byla také neformální pracovní jednání, která podpořila navázání užšího kontaktu mezi odborníky obou zemí a přispěla k dalšímu rozvoji operativní spolupráce v příhraničních oblastech.
Konference byla realizována za finanční podpory programu Interreg Euregio Egrensis, který dlouhodobě podporuje přeshraniční spolupráci mezi institucemi a partnery z České republiky a Spolkové republiky Německo. Díky této podpoře bylo možné uskutečnit odborné setkání zaměřené na výměnu zkušeností, posílení vzájemné koordinace a hledání efektivních nástrojů pro společný postup při řešení nelegální migrace a související přeshraniční trestné činnosti.
28. července 2026
kpt. Josef Urban
tiskový mluvčí, Ředitelství služby cizinecké policie