Mezinárodní konference J-CAT
Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě SKPV (NCTEKK) uspořádala 25. června v prostorách Fakulty sociálních věd v Praze mezinárodní odbornou konferenci s názvem J-CAT Roadshow 2026.
Setkání, kterého se vedle specialistů NCTEKK, krajských ředitelství a dalších policejních útvarů, zúčastnili také zástupci soustavy státního zastupitelství a zpravodajských služeb, připomnělo dva roky od vyslání historicky prvního styčného důstojníka Policie České republiky do Společné pracovní skupiny pro boj s kybernetickou kriminalitou (J-CAT), která působí při Evropském centru pro boj s kybernetickou kriminalitou (EC3) Europolu. Odborný program zajistili zkušení specialisté J-CAT. Ve svých příspěvcích představili aktuální trendy v oblasti kyberkriminality, příklady mezinárodní operativní spolupráce i zkušenosti ze společných evropských operací.
Pořadatelé:
Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě SKPV
Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci Policejního prezidia ČR
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Co je J-CAT?
Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) je mezinárodní pracovní skupina zřízená Europolem v roce 2014 a čítající 19 zástupců z členských i nečlenských států Evropské unie. Jejím hlavním cílem je koordinovat a podporovat boj proti kybernetické kriminalitě na mezinárodní úrovni. Od roku 2024 má Česká republika u této elitní skupiny svého zástupce.
K čemu J-CAT slouží:
- sdílení informací: Zajišťuje výměnu zpravodajských informací mezi členskými státy a partnery.
- koordinace operací: Plánuje a řídí mezinárodní operace proti organizovaným skupinám (zátahy proti botnetům, ransomware kampaním apod.).
- spolupráce s dalšími subjekty: Spolupracuje nejen s členskými státy EU, ale i s nečlenskými zeměmi, soukromým sektorem a dalšími organizacemi (FBI, Interpol, NCA apod).
- prevence a strategické plánování: Pomáhá analyzovat trendy v kybernetické kriminalitě a navrhuje preventivní opatření.
Kde J-CAT sídlí:
J-CAT sídlí v European Cybercrime Centre (EC3) v Haagu, což je specializovaná jednotka Europolu zaměřená na kybernetickou kriminalitu.
Typické cíle operací:
- ransomware
- dětská pornografie
- darknetové tržiště
- phishing a bankovní malware
- nelegální prodej dat
Zde je několik významných úspěchů Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) z poslední doby:
Operace Endgame (květen 2024) - Mezinárodní zásah proti rozsáhlé infrastruktuře používané k šíření ransomwaru:
- Zadržení 4 podezřelí na Ukrajině a v Arménii.
- Ukončena činnost více než 100 internetových serverů.
- Zajištěno více než 2 000 internetových domén pod kontrolu orgánů činných v trestním řízení.
- Cílem byly botnety jako IcedID, Smokeloader, SystemBC, Pikabot a Bumblebee.
- Jeden z hlavních podezřelých údajně vydělal alespoň 69 milionů eur pronájmem infrastruktury pro šíření ransomwaru.
Operace Aether - Americké ministerstvo spravedlnosti oznámilo vydání Evgenije Ptitsyna, 42letého ruského občana, z Jižní Koreje, kde čelí obviněním z jeho role při řízení prodeje a provozu ransomwaru Phobos. Tento ransomware zasáhl více než 1 000 veřejných i soukromých organizací po celém světě, včetně vládních agentur a zdravotnických zařízení, a způsobil škody ve výši alespoň 16 milionů dolarů. Útoky zahrnovaly šifrování dat obětí a požadování výkupného za jejich dešifrování.
Česká republika se zapojila do vyšetřování prostřednictvím spolupráce s Europolem a dalšími mezinárodními partnery, což umožnilo lokalizovat a sledovat činnost Ptitsyna. Tento případ zdůrazňuje význam mezinárodní spolupráce v boji proti kybernetické kriminalitě, přičemž Policie České republiky potvrzuje svůj závazek v této v oblasti a potírání mezinárodních hrozeb ransomwaru. K úspěchu též výraznou měrou přispěl nedávno ustanovený styčný důstojník Policie České republiky pro kybernetickou kriminalitu v rámci týmu Joint CyberCrime Action Taskforce (J-CAT) při Europolu. Do operace Aether byli významně také zapojeni kriminalisté ze středočeské policie.
kpt. Jakub Vinčálek
tiskový mluvčí PP ČR
29. června 2026
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