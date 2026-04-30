Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Mezinárodní klání služebních psů ukázalo špičkový výcvik i spolupráci
Soutěže se zúčastnilo celkem 11 psovodů z Libereckého a Královéhradeckého kraje, z Německa a Polska.
V obci Černousy se letos uskutečnil již XIV. ročník mezinárodní soutěže psovodů a služebních psů pořádaný Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje. Třídenní klání přivítalo celkem 11 psovodů se svými čtyřnohými parťáky, kteří poměřili své schopnosti v náročných disciplínách zaměřených na praktické nasazení.
Do soutěže se zapojili nejen zástupci jednotlivých územních odborů Libereckého kraje, ale také kolegové z Královéhradeckého kraje a nechyběla ani mezinárodní účast psovodů z Německa a Polska.
Psovodi se služebními psy předvedli výkony, který byly nejen ukázkou precizního výcviku, ale především důkazem skvělé spolupráce mezi psovodem a jeho psím parťákem.
Soutěže se účastnili psovodi se služebnímy psy určenými pro tzv. klasiku /hlídkové a pátrací/ a soutěžilo se v disciplínách - nejlepší poslušnost, obranné a pachové práce. Byli hodnoceni jak v kategorii jednotlivců, tak i v kategorii družstev.
Závěrečný den patřil nejen finálním disciplínám, ale i slavnostnímu vyhlášení vítězů. Ceremoniálu se zúčastnil náměstek ředitele krajského ředitelství plk. Mgr. Pavel Bartoš, MBA, kterému patřilo úvodní slovo, dále zástupci ředitelů územních odborů a organizátor soutěže mjr. Mgr. Aleš Jehlička.
Ocenění nejlepších psovodů a týmů se ujali také zástupci místních samospráv, kteří se aktivně podíleli na slavnostním zakončení celé akce, ale také na finanční podpoře zajištění důstojného průběhu a uspořádání soutěže. Bez koho by to celé nešlo, byli také rozhodčí, kolegové z Plzeňského a Ústeckého kraje a také z celé správy, kteří odvedli profesionální práci. Na atraktivitě soutěže se podílely také další subjekty, které věnovaly ceny pro účastníky.
Soutěž opět potvrdila vysokou úroveň výcviku služebních psů i jejich psovodů a význam mezinárodní spolupráce v této oblasti.
Výsledková listina v jednotlivých kategorií:
kategorie nejlepší poslušnost
pprap. Radim Šmudla, sl. pes ALZIR, KŘP Libereckého kraje
kategorie obranné práce
pprap. Ivo Lešák, sl. pes CRISS, KŘP Libereckého kraje
kategorie pachové práce
ppor. Bc. Jiří Šmíd, sl. pes NORMAN, KŘP Královéhradeckého kraje
kategorie jednotlivci
1. ppor. Jiří Šmíd, sl. pes NORMAN, KŘP Královéhradeckého kraje
2. pprap. Ivo Lešák, sl. pes CRISS, KŘP Libereckého kraje
3. prap. Filip Dvořák, sl. pes BUTCH, KŘP Libereckého kraje
kategorie družstev
1. prap. Michal Dostál a pprap. Ivo Lešák
2. ppor. Bc. Jiří Šmíd a prap. Tomáš Pacholík
3. prap. Filip Dvořák a pprap. Radek Resch
Závěr patřil vyhlášení speciální ceny:
Čestné uznání za rozvoj služební kynologie převzal pprap. Jaroslav Brož v. v..
Celý slavnostní ceremoniál zakončil svými slovy mjr. Mgr. Aleš Jehlička, který poděkoval všem přítomným za účast v soutěži a za hlavně nasazení, se kterým tuto práci psovodi dělají. Dále poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a hladkém průběhu celé akce a popřál psovodům mnoho úspěchů v dalších ročnících i v jejich každodenní službě.
30. dubna 2026
kpt. Bc. Vladimíra Šrýtrová