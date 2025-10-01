Mezinárodní den seniorů a prevence kriminality
V Muzeu Policie ČR byla zahájena výstava „V hlavní roli bezpečnost seniorů“, která probíhá od 30. září 2025 do 31. března 2026. Expozice Policie ČR v rámci výstavy V hlavní roli bezpečnost seniorů je zaměřena na ochranu občanů v online i reálném prostředí s důrazem na seniory a jejich bezpečnost.
Výstava byla otevřena při příležitosti Mezinárodního dne seniorů, který každoročně připadá na 1. října a vyhlásila jej Organizace spojených národů v roce 1990. Jeho smyslem je připomenout význam starší generace pro společnost, poděkovat seniorům za jejich celoživotní přínos a zároveň upozornit na témata, která se seniory úzce souvisejí, a to zejména bezpečnost, zdraví, důstojné stárnutí a ochranu před sociálním vyloučením.
Kriminalita páchaná v online prostředí v posledních letech výrazně narůstá a podvodné legendy se neustále vyvíjejí. Statistika registrované kriminality v kyberprostoru ukazuje za období leden – srpen 2025 meziroční nárůst o 1364 případů. Podvodníci cílí své útoky především na osoby v produktivním věku, druhou významnou skupinou jsou osoby v seniorském věku.
Policie ČR na výstavě prezentuje své preventivní projekty zaměřené na kybernetickou bezpečnost. V brožurách, letácích, kalendářích či plakátech varuje před nejčastějšími podvodnými legendami např. falešný bankéř a policista, investiční podvody, podvody při online nákupu či prodeji zboží, podvodné SMS a e-maily a další aktuální formy podvodů. Součástí výstavy jsou informace o ochraně seniorů v trestním řízení a doporučený postup předávání informací Policii České republiky v případě volání na linku 158. „Výstava zdůrazňuje, že prevence a vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti jsou nezbytným předpokladem ochrany společnosti. V prostředí, kde se stále častěji objevují podvody a manipulace cílící na seniory i další občany, hraje právě informovanost klíčovou roli. Každý, kdo získá povědomí o tom, jak rozpoznat rizikové situace a jak na ně reagovat, posiluje nejen vlastní bezpečí, ale přispívá i k celkové odolnosti společnosti,“ uvedla
plk. Mgr. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.
Bezpečnost však není pouze záležitostí policie. Výstava proto prezentuje i projekty vzniklé ve spolupráci s dalšími institucemi. Patří k nim například kampaň „Volač a Klikač okrádají Česko“ ve spolupráci s ČSOB nebo interaktivní vzdělávací „Kybertest“ České bankovní asociace, na kterém se kromě policie podílel i Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost a další partneři. Součástí výstavy je také expozice Nadace Vodafone, která prezentuje například mobilní aplikaci Bright Sky, která pomáhá lidem zažívajícím domácí násilí. Zuzana Holá, ředitelka Nadace Vodafone říká: „Senioři a seniorky dnes nejsou pouze lidé, o které je třeba pečovat. Ve velké většině vedou aktivní a inspirativní život. Naším posláním v Nadaci Vodafone je pomáhat jim ho žít plnohodnotně a zároveň bezpečně. Pomáháme jim osvojovat si v kurzech, knihovnách i díky individuální pomoci digitální dovednosti a zároveň je učíme využívat aplikace, které jim aktivní život usnadňují. Sami provozujeme nebo podporujeme aplikace, které jim pomohou, pokud se ocitnou v krizové situaci.“
Výstava se nezaměřuje jen na kyberprostor. Návštěvníci se dozví také o majetkové trestné činnosti páchané na seniorech v ČR a o možnostech, jak správně zabezpečit domácnosti, aby se snížilo riziko vloupání. Představena je i práce Kriminalistického ústavu, odboru technického zkoumání. Velkou roli hrají rovněž osobní ochranné technické prostředky podporující bezpečnost seniorů, a to například zařízení monitorující pohyb či detekci pádu. Právě bezpečnost seniorů je hlavním mottem celé výstavy.
Podle statistických údajů bylo v ČR v roce 2024 evidováno 2203 trestných činů, kde byl poškozeným senior. To představuje mírný meziroční pokles. Senioři však zůstávají spolu s dětmi nejvíce ohroženou skupinou, a to nejen jako oběti podvodníků a násilníků, ale také v situacích, které mohou ohrozit jejich zdraví a život.
Součástí výstavy je i část věnovaná tématu, kdy je senior označen jako „osoba v ohrožení“. V tomto případě se spouští Národní koordinační mechanismus pátrání po pohřešované osobě v ohrožení. Současně se informace přenáší do mobilní aplikace ECHO, která je určena právě pro tyto nejzávažnější případy. U seniorů se jedná přibližně o 30 případů ročně (jiné statistické údaje o počtu seniorů v pátrání se neevidují).
Výstava je nejen připomenutím významu Mezinárodního dne seniorů, ale také praktickým nástrojem, jak zvýšit informovanost veřejnosti a podpořit bezpečnost starší generace. Sdílením zkušeností, preventivních rad a ukázek dobré praxe lze účinně předcházet rizikovým situacím a přispět k tomu, aby senioři mohli žít aktivní, bezpečný a důstojný život.
kpt. Mgr. Pavla Veselá
1.10.2025