Mezinárodní den seniorů

Policejní preventistka společně s kolegy z kutnohorské hlídkové služby zavítali za seniory do Klubu Důchodců v Kutné Hoře. 

Na první den v měsíci říjnu připadá každoročně Mezinárodní den seniorů a to již od roku 1991. Jak jinak oslavit tento významný den než přednáškou.

Tato věková skupina patří mezi nejzranitelnější oběti trestných činů, a proto policejní preventisté na Kutnohorsku pravidelně navštěvují seniory vždy se zajímavou tématikou. Ne jinak tomu bylo inyní. Společně si povídali o nástrahách nejen ve městě – při nákupech, v dopravě, ale především o kriminalitě páchané v kyberprostoru. Například o podvodných telefonátech, kde se pachatelé vydávají za vnuky/vnučky, bankéře, policisty a o podvodných SMS zprávách, kdy jejich cílem je ze seniorů vymámit jakoukoliv finanční hotovost, či se vloudit do jejich domu/bytu s cílem je oloupit. Vysvětlily, proč je důležité během hovoru nesdělovat jména příbuzných, adresu a další osobní údaje.

Kolegové z kutnohorské hlídkové služby předvedli seniorům svoji výstroj a výzbroj. Dále s přítomnými probrali jejich úkoly a odpověděli na sposty zajímavých otázek týkajících se služby u Policie ČR.

Program senioři hodnotili velmi kladně a na památku obdrželi dáreček v podobě tradičních křížovek.

Více informací a rad naleznete zde: https://www.policie.cz/clanek/jen-obezretny-senior-je-v-bezpeci.aspx

Přednášky pro seniory neprobíhají pouze v tento vyjimečný den, ale po celý rok.

por. Vendulka Marečková
10. října 2025

