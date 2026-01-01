Mezinárodní den pohřešovaných dětí - Pomněnkový den
Dnes je Mezinárodní den pohřešovaných dětí - Pomněnkový den. Pojďme se na chvilku zastavit a vzpomenout na ty děti, které se nevrátily ke svým rodičům. Není jich mnoho, ale každý z těchto příběhů je příběhem velké tragédie dětské duše.
Za každým pátráním je obrovský strach rodičů a naše maximální úsilí. Když jde o děti, neexistuje slovo počkáme. Policejní síly však kolikrát nestačí a klíčem ke šťastnému konci je často právě vaše všímavost a sdílení informací.
U příležitosti Mezinárodního dne pohřešovaných jsme připravil kampaň „Pomněnky“. Projekt pro rok 2026 přináší novou formu komunikace s veřejností a zdůrazňuje lidský rozměr policejní práce při pátrání po pohřešovaných dětech. Ústředním motivem kampaně se stala stejnojmenná píseň „Pomněnky“, kterou z vlastní iniciativy složil a nazpíval policista odboru pátrání ÚSKPV PP ČR pplk. JUDr. Milan Hodr. Kampaň upozorňuje nejen na práci policistů, ale zejména na tzv. „Pomněnkové děti“ – případy pohřešovaných dětí, které se dosud nepodařilo objasnit.
kpt. Jakub Vinčálek
Praha 25. května 2026
