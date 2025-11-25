Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Mezinárodní den boje proti násilí na ženách
Každoročně na 25. listopadu připadá Mezinárodní den boje proti násilí na ženách.
Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o tom, že jsou některé ženy vystaveny znásilňování či domácímu násilí. Domácí násilí je násilné jednání vůči oběti, při kterém zpravidla dochází ke zneužívání moci nebo nerovného postavení. Může mít podobu fyzického, sexuálního či psychického násilí, sociální izolace nebo ekonomické závislosti. Jeho znaky jsou opakovanost, nárůst intenzity, probíhá většinou beze svědků a jsou jasně vymezené role násilné a ohrožené osoby. Policisté mají možnost rozhodnout o vykázání násilné osoby ze společného obydlí, a to nově na dobu 14 dnů. Vykázání má preventivní charakter, slouží k ochraně zdraví a života osoby ohrožené domácím násilím. Oběť má možnost v dané době řešit svou situaci, např. podat u soudu návrh na předběžné opatření. Další možnosti, jak postupovat, předá oběti intervenční centrum. Vykázaná osoba má uložen zákaz vstupu do vymezeného prostoru, zákaz navazovat kontakt s ohroženou osobou, musí odevzdat všechny klíče od společného obydlí a nově také odevzdat zbraň.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
25. listopad 2025