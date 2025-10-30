Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Mezinárodní cvičení těžkooděnců
Nácvik diváckého násilí na stadionu FK Teplice.
Ve čtvrtek 30. října byl fotbalový stadion FK Teplice v obležení těžkooděnců. Probíhalo zde totiž česko-německé součinnostní cvičení zaměřené na divácké násilí. FK Teplice poskytl k tomuto nácviku své prostory, které již v minulosti pár takových zákroků v reálu zažily. Cvičení se zúčastnilo přes 200 policistů z pořádkové jednotky Zwickau, Chemnitz, a Drážďany. Za Českou republiku měla účast speciální pořádková jednotka a krajská pořádková jednotka Ústeckého kraje a krajská pořádková jednotka Karlovy Vary. Policisté si vyměnili zkušenosti s různými druhy zákroků proti narušitelům veřejného pořádku během fotbalových utkání. Další obdobný nácvik bude probíhat v budoucnu pro změnu za německými hranicemi.
30. října 2025
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí