Mezinárodní akce proti krácení DPH
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) se v tomto týdnu podíleli na mezinárodní akci zaměřené na krácení daně z přidané hodnoty při obchodech s luxusními automobily.
V rámci případu dozorovaného Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) bylo na území České republiky zahájeno trestní stíhání 3 fyzických a 1 právnické osoby pro zločin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.
Krácení daně podle našich závěrů spočívalo v ekonomicky nelogickém obchodování s automobily, kdy tyto vozy měly být obviněnými nakupovány v SRN či v některých případech i v tuzemsku a přes síť několika společností dodávány opět do SRN, a to obchodním společnostem zapojeným do podvodných řetězců. V rámci těchto obchodů obviněné osoby měly prostřednictvím společnosti se sídlem v České republice neoprávněně uplatnit nárok na osvobození od DPH ve výši 320 milionů Kč.
Na případu s kriminalisty NCOZ úzce spolupracovala finanční správa v rámci metody Daňová Kobra a dále Finanční analytický úřad (FAÚ).
V průběhu úkonů trestního řízení došlo k zajištění majetku v hodnotě cca 50 milionů Kč (zejména nemovitostí, luxusních automobilů, hodinek či investičních drahých kovů).
V rámci prověřování, které trvalo přibližně 1 rok, bylo zjištěno, že uvedená věc navazuje na případ, kterému se věnují i zahraniční bezpečnostní sbory pod dozorem Úřadu evropského veřejného žalobce. V tomto týdnu byly realizovány úkony trestního řízení v rámci mezinárodní akce Emily, která se týkala krácení daní se škodou převyšující 100 milionů Euro.
Všechny 3 fyzické osoby obviněné v České republice byly dne 6. března 2026 vzaty do vazby.
V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným tresty odnětí svobody až na 10 let.
plk. Jaroslav Ibehej
NCOZ SKPV
6. března 2026