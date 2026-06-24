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Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Mezikrajská a mezinárodní spolupráce vedla k dopadení podezřelých ze série krádeží vozidel

Několikaměsíční intenzivní práce kriminalistů přinesla úspěch v boji proti majetkové trestné činnosti. Díky pečlivé operativně pátrací činnosti, vyhodnocování získaných poznatků a úzké spolupráci s kolegy z dalších krajů i ze zahraničí se podařilo rozkrýt činnost osob podezřelých z krádeží vozidel nejen v České republice. 

Případ se týká krádeží vozidel na různých místech republiky, přičemž k některým z nich došlo právě na území města Plzně. Plzeňští kriminalisté se případu intenzivně věnovali a při jeho prověřování úzce spolupracovali s kolegy z Libereckého a Jihočeského kraje. Významnou roli sehrála také mezinárodní policejní spolupráce s rakouskými policisty.

Výsledkem této spolupráce bylo zadržení dvou mužů podezřelých z krádeží vozidel. Jednoho z nich kriminalisté Městského ředitelství policie Plzeň obvinili ze spáchání zločinu krádeže. Jeho komplice následně obvinili kriminalisté z Jihočeského kraje.

Podle dosud zjištěných skutečností měl obviněný šestačtyřicetiletý muž počátkem března letošního roku ve večerních hodinách společně s dalšími osobami vniknout do uzamčeného obytného vozidla značky Chausson. Protože se ve vozidle nenacházela autobaterie, měli do něj nainstalovat jinou a následně s vozidlem odjet. Následně měli z vozidla odstranit původní registrační značky a nahradit je zahraničními. Majiteli tak způsobili škodu ve výši 1,3 milionu korun.

Druhého skutku se měl obviněný dopustit 26. dubna letošního roku krátce před 19. hodinou, kdy měl společně s dalšími osobami odcizit vozidlo značky Hyundai Ioniq v hodnotě 630 tisíc korun.

K zadržení obou obviněných došlo v Jihočeském kraji, kde je policisté z dálničního oddělení Chotoviny zastavili při cestě směrem ke státní hranici. Muži v té době cestovali s vozidlem pocházejícím z trestné činnosti a zřejmě se s ním snažili opustit území České republiky.

Za úspěšným rozkrytím případu stojí především kvalitní operativně pátrací činnost, důsledné vyhodnocování získaných poznatků a úzká spolupráce policistů napříč jednotlivými útvary, kraji i státy. Právě propojení zkušeností kriminalistů z více krajů a výměna informací se zahraničními partnery umožnily ustanovení podezřelých osob a jejich následné zadržení.

Oba obvinění muži jsou v současné době prověřováni také v souvislosti s dalšími případy krádeží motorových vozidel, a to jak na území České republiky, tak i v zahraničí. Kriminalisté nadále shromažďují důkazy a prověřují jejich případnou účast na dalších skutích obdobného charakteru. Oba muži jsou stíháni vazebně.

por. Michaela Raindlová
24. června 2026

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