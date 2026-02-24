Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Mezi řidičkou a skupinou cyklistů došlo za jízdy ke slovní rozepři
Policejní komisař zahájil trestní stíhání starší ženy, kterou obvinil ze spáchání přečinu ublížení na zdraví a přečinu poškození cizí věci. Skutek se stal v létě předloňského roku v odpoledních hodinách nedaleko Plzně.
Podle dosud zjištěných skutečností řídila obviněná osobní motorové vozidlo značky Honda, když dojela skupinu čtyř cyklistů, kteří jeli nejprve ve dvouřadu a poté za sebou. Žena je následně začala předjíždět. Ve chvíli, kdy se nacházela na jejich úrovni, zpomalila, stáhla okénko a gesty i slovně vyjadřovala nespokojenost s jejich jízdou. Mezi řidičkou a cyklisty poté za jízdy došlo ke slovní rozepři.
Situace vyústila v nebezpečný manévr. Řidička zvýšila rychlost, skupinu předjela, následně najela šikmo k pravému okraji vozovky před cyklisty a prudce zabrzdila. Tím vytvořila náhlou překážku v jízdě. Cyklisté museli intenzivně brzdit, přičemž došlo ke střetu s vozidlem. Dva ze čtyř cyklistů utrpěli zranění, která si vyžádala lékařské ošetření, naštěstí se však nejednalo o zranění ohrožující život. Při události bylo poškozeno také jedno jízdní kolo.
Při prověřování události policisté zjistili, že nešlo o předem připravené jednání, ale o zkratkovitou reakci v emotivně vypjaté situaci. Obviněná žena svého jednání lituje. Přesto je nutné zdůraznit, že obdobné chování je v silničním provozu nepřijatelné. Každý účastník provozu má povinnost chovat se ohleduplně a předvídatelně tak, aby neohrozil zdraví či život jiných osob.
Je třeba si uvědomit, že za volant si často sedáme s různými starostmi. Ne každý den je jednoduchý a pohodu za volantem může ovlivnit únava, stres, shon běžného dne i vysoké venkovní teploty. Právě tyto faktory však mohou výrazně negativně ovlivnit naše reakce a rozhodování. O to důležitější je zachovat klid, nenechat se vyprovokovat a v případě potřeby si dopřát krátkou pauzu. Někdy pomůže napočítat do deseti, zpomalit nebo na chvíli zastavit a nadechnout se čerstvého vzduchu. Klid a vzájemný respekt jsou základními předpoklady bezpečnosti nejen na silnicích, ale i v běžném životě.
por. Michaela Raindlová
24. února 2026