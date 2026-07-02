Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Metrový škrábanec
Muži hrozí roční vězení.
Lomští policisté předali sdělení podezření 66letému muži z Litvínova ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Ten nejspíš hodně naštval majitele škodovky, který přišel ke svému vozidlu. Jeho pohled byl totiž soustředěný na oboje levé dveře, přes které se linul téměř metrový škrábanec. Majiteli vznikla několika tisícová škoda a byl nucen vše policii oznámit. Lomští strážci zákona pátrali po osobě, která automobil poškodila. Vyhodnotili veškeré informace včetně kamerových systémů. Poznatky je dovedly právě k muži z Litvínova. Ten v samotném závěru června popíjel u svého známého a cestou domu se mu mělo podařit poškrábat zaparkovaný vůz. Vzhledem k jeho nejistému kroku si údajně vůbec nic nepamatuje a auto nepoškodil úmyslně. Prý má v plánu se majiteli omluvit. Možná příště bude s pitím alkoholu víc opatrnější, protože mu v případě uznání viny hrozí až roční vězení.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
2. července 2026