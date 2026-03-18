Národní protidrogová centrála SKPV PČR
Metrák ketaminu do Kanady, další drogy do Austrálie
Národní protidrogová centrála vyšetřuje případ „Rock“, při kterém celníci ze specializovaného protidrogového útvaru ve spolupráci se zahraničními kolegy rozbili mezinárodní organizovanou skupinu a zajistili historicky největší množství ketaminu v České republice. V zahraničí byli zadrženi tři členové skupiny, která má být zodpovědná za pašování kokainu, ketaminu, MDMA a pervitinu.
Kriminalisté Národní protidrogové centrály obvinili tři cizince, kteří se jako členové organizované skupiny měli dopustit drogové trestné činnosti na území více států, nejméně České republiky, Slovenska, Austrálie a Kanady. Jeden z nich podle detektivů patřil k nejvýše postaveným členům mezinárodního syndikátu. Čtvrtý cizinec je trestně stíhaný v Polsku.
Z České republiky měli drogy pašovat například v obalech od kosmetiky nebo v dutinách přístrojů. Pole kriminalistů zásilky odesílali pod hlavičkou existujících firem bez jejich vědomí do Austrálie a Kanady, kde je převzali další členové organizované skupiny, kteří je rozeslali odběratelům.
Podle obvinění se tři cizinci pokusili vyvézt 115,5 kg ketaminu v pěti set gramových dózách od vlasové kosmetiky. Krátce před odletem z Prahy do Toronta palety s ukrytými drogami zajistili celníci. Byl to historicky největší záchyt této drogy v České republice.
Dva muži jsou kromě pokusu vyvézt ketamin obvinění také z další trestné činnosti související s pašováním drog a jejich odesíláním přepravní společností do zahraničí.
Obchody, stejně jako legalizace výnosů z trestné činnosti, probíhaly elektronicky, zejména v kryptoměnách.
Trestního řízení se účastní sedm zemí včetně Kanady nebo Austrálie, kam měla většina drog směřovat. Nadnárodní obchod měli řídit převážně cizinci. Členové skupiny byli zadrženi postupně v různých státech včetně Rakouska, Německa, Austrálie a Maďarska. Na operaci se podílela také Kanada, Turecko, Velká Británie, americká DEA, Europol a Eurojust.
Od roku 2017 měla mezinárodní skupina z Brna přes Čínu vyvézt 1,28 tun kokainu, který zajistila australská policie v Sydney, stejně jako 360 kg látky MDMA ukryté v přípravcích k čištění bazénů dovezených z Německa. Dalších 80 kg MDMA bylo ukryto v magnetech vyrobených na Kroměřížsku a naplněno drogami v Brně, odkud zásilka směřovala přes Vídeň do Austrálie.
Skupina měla také v poštovních zásilkách do Austrálie odeslat 45 kg kokainu z Rakouska a nejméně 100 kg ketaminu, kokainu a MDMA ze Švýcarska.
Aktuálně jsou dva obvinění ve vazbě – jeden na Slovensku, druhý v Srbsku. Třetí je ve výkonu trestu odnětí svobody v Německu. Kriminalisté budou žádat o jejich vydání k trestnímu stíhání v České republice, kde jim hrozí až 18 let vězení.
18. března 2026
kpt. Lucie Šmoldasová
tisková mluvčí NPC SKPV PČR