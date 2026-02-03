Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Metodika pro určování míst pro měření rychlosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:

…„Metodiku pro určení míst pro měření rychlosti ve smyslu § 79A zákona č. 361/2000 Sb. Dokument je zmiňován v odpovědi pro MHMP, na Žádost o stanovisko k úsekovému měření rychlosti v ul. Trojská. (přiloženo do datové zprávy). Odpověď byla předložena při jednání o rekonstrukci ulice Trojská na TSK.“...

Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d)informačního zákona žadateli poskytl následující:

Požadovaná metodika pro určování míst pro měření rychlosti ve smyslu § 79a zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je veřejně přístupná na internetových stránkách Ministerstva vnitra, konkrétně na adrese: https://mv.gov.cz/soubor/metodika-urcovani-mist-pro-mereni-rychlostiobecni-policii-podle-79a-zakona-c-361-2000-sb.aspx

Oldřiška Šlosarová, 03.02.2026

