Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Metodika pro určování míst pro měření rychlosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel žádal poskytnutí informací, a to v tomto znění žádosti:
…„Metodiku pro určení míst pro měření rychlosti ve smyslu § 79A zákona č. 361/2000 Sb. Dokument je zmiňován v odpovědi pro MHMP, na Žádost o stanovisko k úsekovému měření rychlosti v ul. Trojská. (přiloženo do datové zprávy). Odpověď byla předložena při jednání o rekonstrukci ulice Trojská na TSK.“...
Povinný subjekt předmětnou žádost posoudil a v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d)informačního zákona žadateli poskytl následující:
Požadovaná metodika pro určování míst pro měření rychlosti ve smyslu § 79a zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je veřejně přístupná na internetových stránkách Ministerstva vnitra, konkrétně na adrese: https://mv.gov.cz/soubor/metodika-urcovani-mist-pro-mereni-rychlostiobecni-policii-podle-79a-zakona-c-361-2000-sb.aspx
Oldřiška Šlosarová, 03.02.2026