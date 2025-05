Metodika k určování obsahu THC v rostlinách konopí

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel uvedl:

„Sdělte k první žádosti, na základě jakých skutečností jste věcně zcela přesně popsaný trestní podnět na neznámé osoby na ministerstvo zdravotnictví a expremiéra Petra Nečase nepředali pražské, ale olomoucké policii? To je kvůli podání vysvětlení na olomoucké policii, nebo proč? Vždyť je v podnětu vše dobře vysvětleno, tak nerozumíme, proč to nevyšetřuje místně příslušný pražský policejní orgán.

Sdělte k druhé žádosti, kdy a pod jakou spisovou značkou (ev. č., čj. apod) byla policií vydána a pracovištím OKTE před přijetím zákona o návykových látkách (ZoNL) dne 1.1.1999 zaslána Znalecká metodika k určení legálního konopí, neboť do přijetí ZoNL nebyl limit obsahu THC v konopí určen žádným právním předpisem. Zajímá nás tak, na základě jakého předpisu do doby ZoNL určovala policie obvinění pěstitelů konopí, tzn. že na základě něčeho zákonného a konkrétního (!) věděla, že jde o legální/nelegální konopí.

Sdělte k třetí žádosti, kdy a pod jakou spisovou značkou (ev. č., čj. apod) byla policií vydána a pracovištím OKTE před vstupem do EU dne 1.5.2004 zaslána Znalecká metodika k určení obsahu THC v konopí. Zajímá nás tak, na základě jakého předpisu po přijetí ZoNL určovala policie obvinění pěstitelů konopí, že překročili limit THC.

Sdělte k čtvrté žádosti, kdy a pod jakou spisovou značkou (ev. č., čj. apod) byla policií vydána a pracovištím OKTE po vstupu do EU dne 1.5.2004 zaslána Znalecká metodika k určení obsahu THC v konopí. Zajímá nás tak, na základě jakého předpisu po přijetí ZoNL a po vstupu do EU určovala policie obvinění pěstitelů konopí, že překročili limit THC v konopí.

Sdělte nám k páté žádosti, zda nám Znalecké metodiky policie žádané ve druhé až čtvrté žádosti výše můžete zaslat (a pokud tomu nic nebrání, zašlete je), přičemž odkazujeme na tvrzení nejvyššího soudu (např. sp.zn. 11 Tdo 1812015 nebo 6Tdo 323/2016), že daná Znalecká metodika policie závazně přejímaná znaleckými pracovištěmi OKTE vychází z metodického předpisu EU, tak nás zajímá, jak stejná, jak odlišná a v čem odlišná je ona Znalecká policejní metodika od unijního předpisu před přijetím ZoNL, před vstupem do EU a po vstupu do EU. Pokud byla jako první znaleckou metodikou policie až znalecká metodika z listopadu 2021 č. 54/2021, toto sdělte a zašlete kopii průvodního dopisu, se kterým byl předpis č. 54/2021 pracovištím OKTE zasílán a dále zašlete důvodovou zprávu k přijetí znaleckého předpisu č. 54/2021, ev. také všech dalších důvodových zpráv k předchozím znaleckým předpisům k zjištění legality konopí, byly-li policií před rokem 2021 vydány.“

Policie České republiky poskytla žadateli následující informace:

Ad 1) Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky postoupil žadatelovo podání doručené dne 11. února 2025 věcně a místně příslušnému policejnímu orgánu Policie České republiky, který již ve věci prováděl šetření. Požadované vysvětlení, proč při vyřizování tohoto podání postupoval tak, jak postupoval, a nikoli jinak, povinný subjekt posoudil jako dotaz na názor. Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb. se povinnost poskytovat informace dotazů na názory netýká.

Ad 2) Pojem „legální konopí“ není a v minulosti nebyl předmětem žádné metodiky vydané Policií České republiky. Určování, zda rostlina konopí je pěstována, držena či používána legálně, nenáleží do působnosti Policie České republiky. Zákonnost pěstování, držení či používání rostlin konopí je stanovena příslušnými právními předpisy.

Povinný subjekt nedisponuje požadovanými informacemi ohledně data, kdy měla být před datem 1. ledna 1999 Policií České republiky vydána metodika k určování hladiny kontrolovaných látek v rostlinách, v daném případě hladiny THC v rostlině konopí, a spisové značky, pod kterou tato metodika měla být zaslána odborům kriminalistické techniky a expertiz útvarů Policie České republiky. Nemůže proto tyto informace žadateli poskytnout. Pokud před datem 1. ledna 1999 byla taková metodika vydána, dokumenty, ve kterých by byla obsažena, byly v souladu s platnými interními akty řízení upravujícími výkon spisové služby skartovány.

Znalecká pracoviště Policie České republiky se v této souvislosti před výše uvedeným datem řídila obecně příručkou "Recommended Methods for Testing Cannabis, Manual for use by National Narcotics Laboratories, Division of Narcotic Drugs, United Nations, 1987 (UNODC)", dále poznatky obsaženými v tehdy dostupných vědeckých publikacích a také informacemi pocházejícími z výměny dat mezi znaleckými instituty v Evropě a ve světě.

Ad 3) Policie České republiky nevydala v časovém rozmezí od 1. ledna 1999 do 1. května 2004 žádnou metodiku k určování obsahu THC v rostlinách konopí. Kriminalistický ústav, do jehož působnosti náleží metodická činnost v oblasti kriminalistické techniky a expertiz, realizoval tuto činnost formou předávání nových vědeckých poznatků během osobních setkání pracovníků zařazených ve znaleckých pracovištích Policie České republiky. Tak např. v roce 2002 doporučil všem znaleckým pracovištím Policie České republiky, aby v této souvislosti postupovala podle "Guidelines on representative Drug Sampling, European Network of Forensic Science Institutes, Drugs Working Group, 2002", tj. metodiky vydané evropskou sítí forenzních institucí, jejímž členem je také Kriminalistický ústav.

Ad 4) Policie České republiky nevydala v časovém rozmezí od 1. května 2004 do 11. listopadu 2021 žádnou metodiku k určování obsahu THC v rostlinách konopí. Znalecká pracoviště Policie České republiky v této souvislosti postupovala podle metodiky vydané evropskou sítí forenzních institucí.

Ad 5) Vzhledem k tomu, že povinný subjekt nedisponuje metodikou požadovanou v bodu č. 2) předmětné žádosti o informace, neboť dokumenty, ve kterých by byla obsažena, byla-li vydána, byly v souladu s platnými interními akty řízení upravujícími výkon spisové služby skartovány, ani metodikou požadovanou v bodech č. 3) a 4) této žádosti, neboť taková metodika Policií České republiky vydána nebyla, nemůže ji žadateli poskytnout. Ze stejných důvodů nemůže žadateli poskytnout také důvodové zprávy vztahující se k požadovaným metodikám.

Rozkaz ředitele Kriminalistického ústavu č. 54/2021, ke zkoumání konopí a kanabinoidů, je první metodikou upravující odběr reprezentativního vzorku rostlinného materiálu, profilování kanabinoidů, kvantitativní stanovení obsahu THC v rostlinných materiálech, interpretaci výsledků analýzy konopí a analýzu HHC / HHC-O a THCP vydanou Policií České republiky. Povinný subjekt nedisponuje požadovanou důvodovou zprávou vztahující se k uvedenému internímu aktu řízení, neboť taková důvodová zpráva nebyla zpracována, ani požadovaným průvodním dopisem, kterým by uvedený interní akt řízení byl rozeslán znaleckým pracovištím Policie České republiky, neboť takový dopis rovněž nebyl vytvořen, a proto nemůže oba tyto dokumenty žadateli poskytnout. Interní akt řízení, jenž je předmětem žadatelova zájmu, byl zpracován Kriminalistickým ústavem za spolupráce Národní protidrogové centrály a všech znaleckých pracovišť Policie České republiky, a seznámení těchto pracovišť s jeho vydáním a nabytím účinnosti bylo realizováno zveřejněním v informačním systému elektronická sbírka interní aktů řízení provozovaným Policií České republiky.

PhDr. Jiří Vokuš, 30. května 2025

